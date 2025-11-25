Slovenski slavljenec sodi velikanoma na prizorišču, kjer se je zgodila nepozabna sodniška kraja

Danes se bo nadaljeval nogometni ples v ligi prvakov. V vrhuncu večera se bosta spopadla Chelsea in Barcelona, kjer bo glavni sodnik Slavko Vinčić, ki ravno danes praznuje 46. rojstni dan. Pravico bo delil na prizorišču, kjer je svet zaradi dramatične tekme in očitkov na sojenje Norvežana Toma Henninga Ovreba zasovražil Barcelono . Dogajanje na evropskih zelenicah se bo začelo ob 18.45 s tekmama v Amsterdamu in Istanbulu.

Današnje dogajanje v nogometni ligi prvakov se bo začelo ob 18.45 v Amsterdamu in Istanbulu. Na Nizozemskem se bosta spopadla nekdanja evropska prvaka Ajax in Benfica, ki pa jima v tej sezoni ne gre po načrtih, saj sta po štirih nastopih še vedno brez točk. Slabih rezultatov Lizbončanov ni spremenil niti sloviti trener Jose Mourinho. "Moramo igrati z možgani, ne pa s srcem," sporoča Portugalec, ki na zadnjih treh tekmah v ligi prvakov ni dočakal niti enega zadetka Benfice, v taboru gostiteljev želijo narediti konec mizernemu nizu, saj je Ajax v Evropi nanizal že sedem porazov, kar se mu je zgodilo prvič v bogati klubski zgodovini.

Victor Osimhen je v izvrstni strelski formi pri turškem velikanu. Danes se bo pomeril z belgijskim prvakom Unionom. Foto: Reuters

V Istanbulu bo skušal imenitno formo nadaljevati Victor Osimhen. Nigerijec je s šestimi zadetki prvi strelec lige prvakov, turški prvak pa je zbral že devet točk in zaseda visoko deveto mesto.

Vse najboljše, Slavko Vinčić!

Cole Palmer, ki je poleti blestel v finalu svetovnega prvenstva proti PSG, danes ne bo mogel pomagati soigralcem proti Barceloni. Foto: Reuters Zvečer se bosta na derbiju pomerila Chelsea in Barcelona. Londončani so poleti v ZDA postali svetovni klubski prvaki, Katalonci pa so osvojili la ligo. Pri gostiteljih bo zaradi poškodbe manjkal Cole Palmer, Barcelona pa bo lahko računala na pomoč prvega asa, komaj 18-letnega čudežnega najstnika Lamina Yamala.

Na Stamford Bridgeu bi lahko padlo veliko zadetkov. Na zadnjih 20 srečanjih Barcelone v ligi prvakov je bilo namreč doseženih kar 96 zadetkov, skoraj pet na tekmo. Varovance Enza Maresce čaka peklenski teden. Najprej evropski spopad z Barcelono, nato pa še londonski derbi v domačem prvenstvu proti izjemnemu Arsenalu.

Slavko Vinčić danes praznuje 46 let. Foto: Guliverimage

Glavni sodnik na derbiju bo Slavko Vinčić, ki danes praznuje 46. rojstni dan. Vse najboljše! Dvoboji med Chelseajem in Barcelono so v preteklosti že dvigali ogromno prahu zaradi sojenja. Ko je Barcelona pred 16 leti v polfinalu lige prvakov izločila modre, so bili tako nogometaši kot tudi navijači Chelseaja ogorčeni nad številnimi spornimi odločitvami v korist Kataloncev. Skandinavec Tom Henning Ovrebo je zaradi tega prejemal celo smrtne grožnje.

Norveški sodnik Tom Henning Ovreb je leta 2009 spravljal ob živce zvezdnike Chelseaja. Tako je večkrat žolčno protestiral Michael Ballack. Foto: Getty Images

Juventus na mrzlem severu Evrope

Bo Bodo/Glimt danes izkoristil prednost domačega igrišča? Foto: Reuters Manchester City bo na Etihadu pričakal Bayer Leverkusen in skušal nadaljevati niz neporaženosti na domačih tekmah ligaškega (skupinskega) dela lige prvakov, ki traja že 23 tekem. V tem času je angleški klub zmagal kar 20-krat. Favorit je tudi tokrat, Norvežan Erling Haaland, ki je ostal brez zadetka na sobotnem spopadu v Newcastlu (1:2), pa ima priložnost, da se v ligi prvakov vpiše med strelce še na šesti tekmi zapored. To mu je v sezoni 2020/21 uspelo že v dresu Borrusie Dortmund.

Rumeno-črne čaka domača tekma v Porurju proti Villarrealu, Napoli bo pričakal Qarabag, ki mu gre odlično v ligi prvakov, saj je na štirih nastopih osvojil že sedem točk, Juventus, ki še čaka na prvo zmago v tej sezoni, pa se bo predstavil na zahtevnem izpitu na skrajnem severu Norveške, kjer umetna travnata podlaga tekmecem norveškega prvaka Bodo/Glimt ponavadi predstavlja kar nekaj težav.

Če bo na severu Norveške hladno, pa bo veliko bolj vroče na jugu Francije na Velodromu, kjer bo Marseille v ozračju gostil Newcastle.

Najboljši strelci: 6 – Osimhen (Galatasaray)

5 – Haaland (Man City), Kane (Bayern), Mbappe (Real)

4 – Gordon (Newcastle), Martinez (Inter), Rashford (Barcelona)

3 – Barnes (Newcastle), Burkardt (Eintracht), Diaz (Bayern), Guruzeta (Athletic), Lopez (Barcelona), Leandro Andrade (Qarabag), Llorente (Atletico Madrid), Martinelli (Arsenal), Nmecha (Borussia D.), Paixao (Marseille), Vlahović (Juventus)

Arsenal bo v sredo na derbiju petega kroga lige prvakov gostil Bayern. Foto: Reuters

V sredo bo odigrana še druga polovica tekem petega kroga ligaškega dela lige prvakov. Ne bo manjkalo poslastic, v spopadu vodilnih in v tej sezoni nedotakljivih velikanov se bosta pomerila Arsenal in Bayern München, branilec naslova PSG bo gostil Tottenham, Atletico Madrid pa Inter. Nastop edinega slovenskega udeleženca lige prvakov v tej sezoni, vratarja Atletica Jana Oblaka, je zaradi poškodbe pod vprašajem.

