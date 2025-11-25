Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Torek,
25. 11. 2025,
14.18

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
RD Slovan RK Slovan LL Grosist Slovan

Torek, 25. 11. 2025, 14.18

35 minut

Rokomet, evropska liga, 5. krog

Slovan lovi napredovanje

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Grosist Slovan Baia Mare | Slovan čaka gostovanje. in lov na dve pomembni točki. | Foto Aleš Fevžer

Slovan čaka gostovanje. in lov na dve pomembni točki.

Foto: Aleš Fevžer

Rokometaši LL Grosista Slovana so bili pred 4. krogom evropske lige v težkem položaju, a so oba cilja uspešno izpolnili. Pri španskemu Granollersu so zmagali z dovolj veliko razliko, da imajo boljši medsebojni izkupiček s Španci, v boljšem položaju pa so tudi za napredovanje med 16 najboljših. V 5. krogu jih čaka gostovanje pri ekipi Baia Mare.

Slovanovci si lahko že v 5. krogu zagotovijo nadaljevanje evropskega tekmovanja, vendar za to v Romuniji potrebujejo vsaj točko in poraz Granollersa pri vodilnemu in zelo prepričljivemu Aarhusu. Kljub temu v taboru slovenskih prvakov obljubljajo, da pred dvobojem ne bodo taktizirali, ampak gredo na polno, po dve točki.

"Res je, da bi točka lahko zadostovala, ampak mi ne bomo niti malo kalkulirali. Gremo pokazat svojo igro in odigrat, kakor znamo. Mislim, da bi to moralo zadostovati za zmago in novi dve točki," je pred dvobojem za klubsko spletno stran dejal Tarik Mlivić.

V uvodnem krogu evropske lige je Slovan v Tivoliju premagal Baia Mare s 35:29, tokrat bo igral v gosteh. "Gre za kakovostno ekipo, kar so Romuni že pokazali v evropskem tekmovanju. Na njihovem domačem terenu bo zagotovo še težje igrati zaradi njihovih navijačev. Mi vemo, kje bomo igrali in po kaj gremo, zato nas to ne bi smelo zmesti," je še dodal 22-letnik iz Velenja, ki nosi Slovanov dres.

V skupini C je jasno, da si je napredovanje že zagotovil danski Aarhus, možnosti za drugo mesto pa ostajajo odprte. Za napredovanje v drugi del tekmovanja mora Slovan osvojiti drugo mesto.

Slovanu ob pomoči Dancev proti Špancem v Romuniji zadostuje že točka, kar bi jim še pred zadnjim obračunom v Stožicah prineslo napredovanje.

Zadnjo tekmo v skupini C prvega dela evropskega tekmovanja bodo slovenski prvaki igrali v torek, 2. decembra, ko bodo v Areni Stožice gostili Aarhus.

Evropska liga, 5. krog: 

Torek, 25. november:

Lestvica skupine C:

1. Skanderborg 4 tekme - 8 točk
2. Slovan 4 - 4 
3. Granollers 4 - 3
4. Minaur Baia Mare 4 - 1

Preberite še:

finale pokala, Jeruzalem Ormož : Celje Pivovarna Laško Žiga Mlakar
Sportal Kapetan Celja podaljšal pogodbo

RD Slovan RK Slovan LL Grosist Slovan
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.