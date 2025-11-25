Slovan lovi napredovanje

Rokometaši LL Grosista Slovana so bili pred 4. krogom evropske lige v težkem položaju, a so oba cilja uspešno izpolnili. Pri španskemu Granollersu so zmagali z dovolj veliko razliko, da imajo boljši medsebojni izkupiček s Španci, v boljšem položaju pa so tudi za napredovanje med 16 najboljših. V 5. krogu jih čaka gostovanje pri ekipi Baia Mare.

Slovanovci si lahko že v 5. krogu zagotovijo nadaljevanje evropskega tekmovanja, vendar za to v Romuniji potrebujejo vsaj točko in poraz Granollersa pri vodilnemu in zelo prepričljivemu Aarhusu. Kljub temu v taboru slovenskih prvakov obljubljajo, da pred dvobojem ne bodo taktizirali, ampak gredo na polno, po dve točki.

"Res je, da bi točka lahko zadostovala, ampak mi ne bomo niti malo kalkulirali. Gremo pokazat svojo igro in odigrat, kakor znamo. Mislim, da bi to moralo zadostovati za zmago in novi dve točki," je pred dvobojem za klubsko spletno stran dejal Tarik Mlivić.

V uvodnem krogu evropske lige je Slovan v Tivoliju premagal Baia Mare s 35:29, tokrat bo igral v gosteh. "Gre za kakovostno ekipo, kar so Romuni že pokazali v evropskem tekmovanju. Na njihovem domačem terenu bo zagotovo še težje igrati zaradi njihovih navijačev. Mi vemo, kje bomo igrali in po kaj gremo, zato nas to ne bi smelo zmesti," je še dodal 22-letnik iz Velenja, ki nosi Slovanov dres.

V skupini C je jasno, da si je napredovanje že zagotovil danski Aarhus, možnosti za drugo mesto pa ostajajo odprte. Za napredovanje v drugi del tekmovanja mora Slovan osvojiti drugo mesto.

Slovanu ob pomoči Dancev proti Špancem v Romuniji zadostuje že točka, kar bi jim še pred zadnjim obračunom v Stožicah prineslo napredovanje.

Zadnjo tekmo v skupini C prvega dela evropskega tekmovanja bodo slovenski prvaki igrali v torek, 2. decembra, ko bodo v Areni Stožice gostili Aarhus.

Evropska liga, 5. krog:

Torek, 25. november:

Lestvica skupine C: 1. Skanderborg 4 tekme - 8 točk

2. Slovan 4 - 4

3. Granollers 4 - 3

4. Minaur Baia Mare 4 - 1

