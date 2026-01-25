Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Nedelja,
25. 1. 2026,
8.54

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Natisni članek
vremenska napoved vreme

Nedelja, 25. 1. 2026, 8.54

9 minut

Vremenska napoved za Slovenijo: kakšno vreme prihaja?

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
vreme 25 januar | Foto Arso

Foto: Arso

Danes bo oblačno z občasnim dežjem, na severovzhodu je ponekod možna poledica. Jutri čez dan se bo oblačnost trgala.

Danes bo oblačno in ponekod megleno, piše na spletnih straneh Agencije RS za okolje (Arso). Padavine se bodo od juga postopno razširile nad vso Slovenijo in se dopoldne še nekoliko okrepile. Na severovzhodu bo ponekod možen pojav poledice. Meja sneženja bo sprva visoko in se bo čez dan postopno spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Ponekod na Primorskem bo dopoldne zapihala burja, čez dan pa bo že zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 10 stopinj Celzija.

Ponoči bo predvsem v zahodni Sloveniji še nekaj krajevnih padavin. Meja sneženja se bo spustila do okoli 500 metrov nad morjem. Najnižje jutranje temperature bodo od –2 do 2, na Primorskem okoli 5 stopinj Celzija.

Vreme v začetku naslednjega tedna

Jutri bo sprva še oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo dopoldne večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 9 stopinj Celzija.

V torek bo deloma jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megleno, popoldne pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. V sredo bo oblačno in deževno, v alpskih dolinah pa bo verjetno snežilo.

vremenska napoved vreme
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.