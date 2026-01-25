Vremenska napoved za Slovenijo: kakšno vreme prihaja?

Danes bo oblačno z občasnim dežjem, na severovzhodu je ponekod možna poledica. Jutri čez dan se bo oblačnost trgala.

Danes bo oblačno in ponekod megleno, piše na spletnih straneh Agencije RS za okolje (Arso). Padavine se bodo od juga postopno razširile nad vso Slovenijo in se dopoldne še nekoliko okrepile. Na severovzhodu bo ponekod možen pojav poledice. Meja sneženja bo sprva visoko in se bo čez dan postopno spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Ponekod na Primorskem bo dopoldne zapihala burja, čez dan pa bo že zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 10 stopinj Celzija.

Ponoči bo predvsem v zahodni Sloveniji še nekaj krajevnih padavin. Meja sneženja se bo spustila do okoli 500 metrov nad morjem. Najnižje jutranje temperature bodo od –2 do 2, na Primorskem okoli 5 stopinj Celzija.

Vreme v začetku naslednjega tedna

Jutri bo sprva še oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo dopoldne večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 9 stopinj Celzija.

V torek bo deloma jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megleno, popoldne pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. V sredo bo oblačno in deževno, v alpskih dolinah pa bo verjetno snežilo.