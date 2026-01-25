Izredne razmere v ZDA, temperature so se spustile do minus 40 stopinj Celzija

V prestolnici Washington in 20 zveznih državah ZDA so zaradi snežnega neurja v veljavi izredne razmere. Neurje, ki se pomika proti severovzhodu, je v soboto s seboj prineslo sneg, močan veter in nizke temperature v območju od Nove Mehike do Severne Karoline. Odpovedanih je bilo več tisoč letov, več kot 180 tisoč gospodinjstev pa je brez elektrike.

Po navedbah nacionalne meteorološke službe (NWS) je sneg zajel več zveznih držav, med drugim Kansas, Oklahomo in Misuri. Ponekod ga je zapadlo že več kot 20 centimetrov. "Led in sneg se bosta talila izjemno počasi in ne bosta kmalu izginila," je posvarila meteorološka služba.

Ponekod v ZDA so se temperature spustile tudi do minus 40 stopinj Celzija. V Rhinelanderju v Wisconsinu so denimo izmerili minus 38 stopinj Celzija, kar je bila najnižja izmerjena temperatura v skoraj 30 letih.

Foto: Reuters

Zaradi neurja je brez elektrike ostalo več kot 180 tisoč gospodinjstev v ZDA, od tega okoli 45 tisoč v Teksasu in okoli 67 tisoč v Louisiani. Po podatkih spletne strani FlightAware pa je bilo doslej odpovedanih več kot 14 tisoč letov v in iz ZDA.

Sekretar za promet Sean Duffy je že v soboto opozoril, da bo neurje prizadelo do 240 milijonov Američanov. Ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem je Američane pozvala, naj ostanejo doma, poskrbijo za svoje družine in sodelujejo z lokalnimi oblastmi. Predsednik ZDA Donald Trump pa je dejal, da spremlja razmere in je v stiku s prizadetimi zveznimi državami.