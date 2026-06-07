Slovenska rekorderka Maruša Mišmaš Zrimšek je v nemškem Stadtallendorfu zasedla drugo mesto na 10.000 metrov in na svoji drugi stadionski tekmi po premoru s časom 31:57,85 izpolnila normo (32:00,00) za evropsko prvenstvo, ki bo avgusta v Birminghamu. Zmagala je Norvežanka Anna Marie Sirevag z 31:52,53, tretja je bila Španka Alicia Berzosa (32:20,80).

"Me je kar malo skrbelo pred tekmo, kako mi bo šlo. Prvič sem namreč resno tekmovala na 10.000 metrov. Želele sem odteči normo za EP. Kar dolgo časa sem tekla pravi tempo, da bi to izpolnila. Dobro sem se počutila, v zadnjih desetih krogih pa je postajal vse težje," je del tek opisala Maruša Mišmaš Zrimšek. Štiri kroge pred ciljem pa jo je doletela kriza. "Že se se sprijaznila s tem, da mi ne bo uspelo. Krog pred ciljem pa sem videla, da ga moram odteči po 72 sekundami. In sem si rekla, da to pa bom zmogla. Iztisnila sem iz sebe še zadnje atome moči in bila v cilju olajšana, ker mi je uspelo doseči normo."

Enaintridesetletna Mišmaš Zrimšek je v Karlsruheju 30. maja v teku na 5000 m zasedla drugo mesto na prvi tekmi na atletskem stadionu po porodu. S časom 15 minut in 17,31 sekunde je za slabih 25 sekund zaostala za lanskim slovenskim rekordom Klare Lukan. Pred tem je nastopala na cestnih tekmah in bila tretja na 10 km oktobra lani na maratonu v Ljubljani. Po skoraj dveh letih premora zaradi poškodb in porodniške pa je bila druga pred tem v Kranju na državnem prvenstvu v cestnem teku na pet km.

Zadnjič pred tem je tekmovala 22. oktobra 2023, ko je bila druga na ljubljanskem maratonu na 21 km (1:16:18). Potem zaradi poškodbe in pozneje materinstva ni opravila niti ene tekme, izpustila je tudi olimpijske igre 2024 v Parizu.

Po njeni izjemni sezoni 2023 se je pol leta borila s poškodbo zadnje stegenske mišice in tetive. Na 3000 m zapreke je zadnjič tekmovala sredi septembra 2023, ko je bila na finalu diamantne lige v Eugenu v ZDA šesta s svojim drugim izidom kariere 9:08,11. Bila je blizu svojemu slovenskemu rekordu, ki ga je za šesto mesto tekla 27. avgusta 2023 na svetovnem prvenstvu v Budimpešti (9:06,37).

Na velikih tekmovanjih je od leta 2018 vedno nastopila v finalih na 3000 m zapreke, šesta je bila tudi na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021. Vmes je opravila magisterij na katedri za biokemijo in postala mamica.