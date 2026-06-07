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Avtorji:
Na. R., STA

Nedelja,
7. 6. 2026,
7.48

Osveženo pred

15 minut

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Natisni članek

Natisni članek
ZDA Iran vojska droni Hormuška ožina

Nedelja, 7. 6. 2026, 7.48

15 minut

Vojna v Iranu

Ameriška vojska nad Hormuško ožino sestrelila iranska drona #vŽivo

Avtorji:
Na. R., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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ameriška vojska | Foto U.S. Central Command/X

Foto: U.S. Central Command/X

Ameriška vojska je sporočila, da je ponoči nad Hormuško ožino sestrelila dva iranska brezpilotna letalnika. Kot so sporočili iz centralnega poveljstva ameriške vojske (Centcom), sta ogrožala mednarodni ladijski promet v ožini.

Poudarki dneva:

7.40 Ameriška vojska nad Hormuško ožino sestrelila iranska drona

7.40 Ameriška vojska nad Hormuško ožino sestrelila iranska drona

"Ameriške sile ostajajo pripravljene na nadaljnjo obrambo pred iransko agresijo," je v objavi na družbenem omrežju X dodal Centcom.

ZDA in Iran sta kljub prekinitvi ognja, ki velja od 8. aprila, tudi v soboto nadaljevala z medsebojnim obstreljevanjem. Ameriška vojska je sporočila, da je sestrelila več iranskih brezpilotnih letal in nato napadla radarske objekte v Hormuški ožini.

Iran je kasneje izstrelil balistične rakete na Kuvajt in Bahrajn. Po navedbah Teherana so bile tarča napada ameriške vojaške baze v zalivskih državah. Ameriška vojska je sporočila, da je večino raket prestregla zračna obramba.

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ZDA Iran vojska droni Hormuška ožina
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