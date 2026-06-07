Ameriška vojska nad Hormuško ožino sestrelila iranska drona #vŽivo

Ameriška vojska je sporočila, da je ponoči nad Hormuško ožino sestrelila dva iranska brezpilotna letalnika. Kot so sporočili iz centralnega poveljstva ameriške vojske (Centcom), sta ogrožala mednarodni ladijski promet v ožini.

Poudarki dneva:



7.40 Ameriška vojska nad Hormuško ožino sestrelila iranska drona

7.40 Ameriška vojska nad Hormuško ožino sestrelila iranska drona

"Ameriške sile ostajajo pripravljene na nadaljnjo obrambo pred iransko agresijo," je v objavi na družbenem omrežju X dodal Centcom.

Earlier today, U.S. forces in the Middle East shot down two Iranian one-way attack drones that threatened international maritime traffic in the Strait of Hormuz.



American forces remain postured and ready to continue defending against Iranian aggression. — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 7, 2026

ZDA in Iran sta kljub prekinitvi ognja, ki velja od 8. aprila, tudi v soboto nadaljevala z medsebojnim obstreljevanjem. Ameriška vojska je sporočila, da je sestrelila več iranskih brezpilotnih letal in nato napadla radarske objekte v Hormuški ožini.

Iran je kasneje izstrelil balistične rakete na Kuvajt in Bahrajn. Po navedbah Teherana so bile tarča napada ameriške vojaške baze v zalivskih državah. Ameriška vojska je sporočila, da je večino raket prestregla zračna obramba.

​​​​​​​