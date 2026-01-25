Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K., STA

Žak Eržen Gal Glivar Jay Vine

Nedelja, 25. 1. 2026, 8.41

31 minut

Dirka Tour Down Under, 5. etapa

Avstralec kljub trčenju s kengurujem do skupne zmage, Gal Glivar 21. #video

Jay Vine | Jay Vine je kljub bližnjemu srečanju s kengurujem obdržal zmago na dirki Tour Down Under. | Foto Reuters

Jay Vine je kljub bližnjemu srečanju s kengurujem obdržal zmago na dirki Tour Down Under.

Foto: Reuters

Britanski sprinter Matthew Brennan je zmagal v nedeljski zadnji etapi, Avstralec Jay Vine pa je preživel trčenje s kengurujem pri visoki hitrosti in postal skupni zmagovalec na svoji drugi dirki po Avstraliji Tour Down Under po letu 2023. Slovenec Gal Glivar je dirko končal na 21. mestu.

Dvajsetletni Matthew Brennan, ki je lani za ekipo Visma dosegel prebojno sezono s 14 zmagami, je precej povprečen teden končal z etapno zmago pred Novozelandcem Finnom Fisherjem-Blackom (Red Bull-Bora Hansgrohe) in Dancem Tobiasom Lundom Andresenom (Decathlon CAM CGM).

Bližnje srečanje s kengurujem

Skupno zmago pa je osvojil član ekipe UAE Emirates Jay Vine, ki je slavil kljub težavam, potem ko je trčil v kenguruja in sestopil s kolesa 95 kilometrov pred koncem hribovite 169,8 km dolge pete etape v Adelaide Hillsu.

Vineova zmaga po uspehu na dirki Tour Down Under leta 2023 je bila dokaz njegove žilavosti in jeklene trdnosti pri premagovanju težav, vključno z izgubo sotekmovalca in branilca naslova Jhonatana Narvaeza v nesreči v predzadnji etapi v soboto.

Avstralec je ohranil svojo prednost ene minute in treh sekund ter slavil zmago v končnem seštevku pred Švicarjem Maurom Schmidom (Team Jayco AlUla) in si prislužil še devet sekund prednosti pred Avstralcem Harryjem Sweenyjem (EF Education-Easypost) na tretjem mestu.

"Teden smo začeli pozitivno, a smo imeli v nadaljevanju dirke vedno več smole in danes ni bilo nikoli lahko," je dejal Vine.

"Dva kenguruja sta se prebila skozi glavnino, ko smo vozili s 50 km/h, in na koncu sem enega od njiju zadel. Na srečo sem v redu in vesel, da sem se lahko obdržal majico vodilnega in osvojil skupno zmago."

Vine je pohvalil neomajno podporo svojega britanskega sotekmovalca Adama Yatesa, ki mu je pomagal pri vračanju nazaj v karavano po padcu. Potem ko je zamenjal dva nadomestna kolesa, mu je uspelo ostati v skupini in končati brez nadaljnjih nesreč.

Vine je majico vodilnega oblekel v tretji etapi. Avstralski prvak v vožnji na čas se ponaša tudi s štirimi etapnimi zmagami na dirki po Španiji.

Na uvodni dirki svetovne serije sta letos nastopila dva slovenska kolesarja. Gal Glivar (Alpecin Premier Tech) je z zaostankom 15 sekund finalno etapo končal na 41. mestu, Žak Eržen (Bahrain Victorius) pa je bil 111. (+10:39).

Glivar je v skupni razvrstitvi z zaostankom dveh minut in 14 sekund končal na 21. mestu, Eržen, ki je bil v 3. etapi odličen šesti, pa je bil 106. (+24:36).

