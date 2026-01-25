Slovenska moška reprezentanca v futsalu je evropsko prvenstvo odprla kot v nočnih morah. Igrala se je šele prva minuta, ko je Španija v vročem stoženskem kotlu že ohladila slovenske navijače. Gostje so do konca polčasa povsem zasenčili domačo zasedbo (4:0), kapetan Igor Osredkar kar ni mogel verjeti, kako razglašena in nemočna je bila Slovenija v prvem delu. Nato pa je sestanek v slačilnici, izkušenejši reprezentanti so med polčasoma povzdignili glasove, le obrodil sadove. Slovenija se je pokazala v boljši podobi. ''Led je prebit, zdaj lahko z optimizmom gledamo naprej,'' po porazu z 1:4 sporoča živa legenda slovenskega futsala. V ponedeljek pričakuje proti Belgiji povsem drugačno tekmo.

Ni mu bilo lahko. Potihoma je računal, da bi lahko slovenska reprezentanca s pomočjo tako bučnega občinstva celo prekrižala načrte Španiji, uradno tretji reprezentanci sveta in največjemu favoritu za osvojitev evropskega naslova, a so se takšne želje vendarle hitro izkazale za nerealne. Španci so bili preprosto boljši, hitrejši in spretnejši, odločilno prednost za prepričljivo zmago pa so si ustvarili že v prvem polčasu. Dobili so ga s 4:0.

Kapetan Igor Osredkar in soigralci so se po srečanju zahvalil navijačem za ogromno podporo. Foto: Filip Barbalić

"Hvala vsem gledalcem, da so prišli v tako velikem številu in niso zaspali med polčasom, ampak nas bodrili celotno srečanje, čeprav v prvem polčasu nismo bili pravi," se je kapetan slovenske reprezentance Igor Osredkar zahvaljeval, hkrati pa tudi opravičeval navijačem. Verjel je, da bodo proti favorizirani izbrani vrsti nudili boljši odpor, zato po prvem polčasu, ki so ga izgubili z 0:4, ni skrival razočaranja. "To ni bila Slovenija, to nismo bili mi. To niso bili naši karakterji," se je čudil neprepričljivi predstavi in nemoči proti Špancem.

Graditi optimizem na tem, kar so pokazali v drugem polčasu

Španci so prvič zatresli slovensko mrežo že v prvi minuti. Foto: Filip Barbalić "Prvi gol nas je enostavno presekal," je podobno kot selektor Tomislav Horvat in soigralci poudaril, kako jim je hitro prejeti zadetek, dosežen zgolj po dobri polovici uvodne minute, pošteno premešal štrene in pokvaril vnaprej pripravljeni načrt za čimbolj enakovredno upiranje tekmecu. Zato je bil toliko bolj vesel, da je Slovenija v drugem polčasu pokazala bistveno več, se osvobodila krča in na igrišču začela tekmecu povzročati težave.

"Takrat smo dokazali, da znamo in zmoremo igrati tudi proti tako vrhunski reprezentanci. Določeni igralci so se sprostili, led je bil prebit. Moramo dvigniti glave in graditi optimizem na tem, kar smo pokazali v drugem polčasu," je prepričan, da jim bo učna ura, ki so jo doživeli v prvem polčasu proti Špancem, v nadaljevanju turnirja prišla še kako prav, saj se bodo skušali proti Belgiji in Belorusiji predstavili v bistveno boljši luči.

"Ljudje so dokazali, da obožujejo futsal"

Igor Osredkar pri 39 letih še vedno spada med najboljše slovenske igralce futsala. Foto: Filip Barbalić Slovenija nastopa na domačem Euru z velikim številom mladih igralcev, ki v karieri še niso izkusili tako velikega tekmovanja, na katerem bi zanje stiskalo pesti tako veliko gledalcev. Proti Španiji jih je v dvorani Stožice pričakala prekrasna kulisa, več kot osem tisoč ljubiteljev futsala in ostalih radovednih obiskovalcev ni skoparilo z glasilkami. Zaradi njih je kapetan Osredkar še toliko bolj želel, da bi v drugem polčasu popravili bled vtis in dokazali, da se znajo dostojno in hrabro kosati z elitnimi tekmeci.

"Med polčasoma smo malce povzdignili mlajše igralce. Dogovorili smo se, da odigramo bolje najprej zase, potem pa še za vse fantastične navijače, ki so še enkrat več pokazali, da je futsal šport v vzponu in je priljubljen v Sloveniji," je bil počaščen, da je na srečanje domače reprezentance prišlo tako veliko gledalcev. "Ljudje so dokazali, da obožujejo futsal. V dvorani ni manjkalo eminentnih gostov, kar je za nas fante velika spodbuda in pokazatelj, da gre futsal v pravo smer."

Ekipo dvignil za ceno rumenega kartona

Slovenski kapetan zelo ceni Španijo. Foto: Filip Barbalić Mlajše soigralce, ki v srečanje s Španijo niso vstopili tako, kot je sicer od njih vajen na ostalih tekmah, je kot pravi kapetan dvigoval na vse možne načine. Izbral je tudi tistega malce bolj agresivnega, ko se je v žaru borbe zapletel v spor s španskim igralcem. Na igrišču se je zaiskrilo, prejel je rumeni karton, a vendarle dobil tisto, kar je hotel. Občinstvo se je prebudilo, podobno pa velja tudi za njegove soigralce, ki so se povzdignili. "Dvignil sem ekipo za ceno rumenega kartona. Tudi to je del, ki ga moram opravljati kot kapetan," je priznal 39-letni slovenski rekorder, ki je za reprezentanco zbral že krepko več kot 200 nastopov.

Španija ga je navdušila. Odkar nastopa, ne pomni tako prepričljive in kompletne španske reprezentance, kot nastopa na letošnjem Euru. "Ima vse: izvrstne posameznike, pivote, 'sidraše', 'driblerje', vratarja, ki igra dobro z nogo, česar poprej ni imela. To je najboljša Španija v zadnjih letih, kar jo pomnim," je pohvalil Španijo, ki v njegovih očeh ni le favorit za osvojitev prvega mesta v skupini C, ampak tudi za naslov evropskega prvaka. Zato je še toliko bolj zadovoljen, da se Slovenija po zaostanku z 0:4 ni predala, ampak celo dobila drugi polčas. To je povzdignilo njeno samozavest, kar je zelo pomembno za ponedeljkov izpit, na katerem si Slovenija preprosto ne sme dovoliti novega poraza, če še želi zadržati upanje na napredovanje. To pa je tudi osnovni cilj slovenske reprezentance.

Slovenski navijači bodo lahko znova spremljali predstavo izbrane vrste v futsalu v ponedeljek zvečer proti Belgiji. Foto: Filip Barbalić

"Imamo še dve tekmi. Zdaj moramo biti pametni, že v ponedeljek nas čaka povsem drugačno srečanje. Belgija je dobra reprezentanca, ki pa nam bo zagotovo prepustila posest. Ima pa izjemne posameznike, zato nas čaka težka tekma," je napovedal tekmo proti Belgiji. Če bo Slovenija ostala neporažena, bo tako ostala v igri za napredovanje do zadnjega dejanja v skupini C, ko se bo v četrtek pomerila še z Belorusijo.