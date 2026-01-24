Sloveniji se je na uvodni tekmi evropskega prvenstva v futsalu zgodilo to, kar se ti lahko zgodi proti ekipi, kakršna je Španija. To je po koncu petkovega spektakla športno priznal tudi Tomislav Horvat. Toda v dobro zapolnjenih Stožicah slovenski selektor morda ni izgubil le obračuna s sedemkratnimi evropskimi prvaki; pred nadaljevanjem prvenstva velike skrbi povzroča stanje Jeremyja Bukovca.

Kakršenkoli je že bil uvodni načrt Slovenije, je padel v vodo po 25 sekundah igre v Stožicah. Tomislav Horvat je pred obračunom s Španci opozarjal, da je prvi pogoj za morebitno presenečenje, da njegova četa tekmo čim dlje drži pri 'živem' rezultatu. Zvezdniški nasprotnik ne sme pobegniti. Pa se je v prvem polčasu ekspresno zgodilo natanko to.

Velesila z Iberskega polotoka ni bila pod vtisom glasnega navijanja slovenskih navijačev. Za prvi zadetek je bilo potrebne manj kot pol minute igre, ko je svoj reprezentančni prvenec v članskem futsalu dosegel Antonio Perez, drugi je padel dobrih pet minut kasneje. Že takrat je postajalo jasno, da se je Slovenija znašla pred nemogočo nalogo.

Tomislav Horvat se je zahvalil navijačem in jih pozval, naj se v ponedeljek vrnejo v Stožice. Foto: Guliverimage

Pokazali bomo, kar znamo

"Vedeli smo, da bo zelo težko, če tako hitro prejmemo zadetek. Vsi skupaj smo padli v neko psihološko krizo, kar je normalno. Španija je ekipa, ki ne oprošča takih trenutkov. Vesel sem, da smo se v drugem polčasu pobrali, da nismo počeli neumnosti. Predvsem pa sem vesel, da nas navijači niso nehali bodriti. Resnično smo jim hvaležni za to in jih na tem mestu prosim, naj nam v ponedeljek zopet priskočijo na pomoč, ker bo to zagotovo drugačna tekma. Tekma, na kateri bomo lahko pokazali to, kar znamo," je jasno sporočilo slovenskim ljubiteljem futsala poslal selektor.

Priznal je, da je bilo med polčasom, ko je Slovenija zaostajala že s štirimi goli razlike, zelo težko. Povzdigovanja glasu v garderobi kljub temu ni bilo.

Uspešna vratarska menjava

"Vem, kako so se počutili. Igral sem proti takšnim reprezentancam, proti takšnim igralcem. V vsakem trenutku se lahko zgodi, da nasprotnik izkoristi vsako tvojo najmanjšo napako. Dogovorili smo se, da se moramo umiriti in da moramo drugi polčas zaradi vseh nas in zaradi sijajnih navijačev dati vse od sebe. Fantje so to storili in s tem sem lahko zadovoljen," pravi Horvat.

Slovenski selektor je pojasnil, da se je za vratarsko menjavo med polčasom odločil, ker je Nejc Berzelak po štirih prejetih zadetkih psihološko padel. V vrata je nato stopil vratar Dobovca Marko Peček, mreža Slovenije pa je v drugem polčasu mirovala.

Jeremy Bukovec je pomemben adut slovenske reprezentance. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Impresionirani nad kuliso Stožic

Če Špancev razgreto vzdušje v Stožicah ni zmedlo, pa je kulisa – kot pravi selektor – očitno prišla do živega nekaterim igralcem v slovenskih vrstah. "Nismo zdržali tega pritiska in tukaj ne moremo spremeniti ničesar. Rekel bi, da smo se zdaj privadili in da je bilo to vidno že v drugem polčasu. Ob prvem zadetku se je razlika v glavah obeh ekip še povečala, za to fantom nimam kaj zameriti. Ni problem, da si niso želeli, takšne stvari so povsem človeške," razlaga Horvat in dodaja, da ta poraz na njegovih varovancih ne bo pustil posledic.

"Ne bomo popustili. V drugem polčasu smo pokazali, da nismo razpadli in da na tem prvenstvu še nismo odpisani. V ponedeljek gremo po zmago proti Belgiji – upam, da znova s tako polnimi Stožicami.

Izpah rame pri Bukovcu

Ob optimizmu pred preostalima tekmama v skupinskem delu Eura je selektor Slovenije razkril tudi razlog za skrb. Jeremy Bukovec je v drugem polčasu ob zdravniški pomoči zapustil igrišče, se kasneje nanj vrnil, a je bilo jasno, da je neroden padec pustil posledice.

Tomislav Horvat je potrdil domneve. "Očitno je doživel izpah rame. Upamo, da bo do naslednje tekme nared, a sem precej zaskrbljen," je zaključil selektor.