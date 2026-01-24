Nika Prevc v lov za novo zmago

Smučarske skakalke so zbrane v Saporu, kjer jih ob 8.15 po slovenskem času čaka prva od dveh posamičnih tekem na tem prizorišču. Slovenska šampionka Nika Prevc je bila v petkovih kvalifikacijah najboljša. Kako bo na individualni preizkušnji? Nastopilo bo pet Slovenk, ob vodilni skakalki zime še Nika Vodan, Katra Komar, Maja Kovačič in Taja Terbovšek.

Po Zhangjiakou in Zau so se smučarske skakalke preselile na tretje azijsko prizorišče. Pred vrnitvijo v Evropo jih v Saporu čakata še dve posamični tekmi. Prva danes ob 8.15 po slovenskem času, poskusna serija s 40 tekmovalkami je predvidena ob 7. uri.

Vodilna skakalka svetovnega pokala Nika Prevc je bila v petkovih kvalifikacijah najboljša, najbližjo zasledovalko je Agnes Reisch prehitela za več kot deset točk. Vstopnico za tekmo so si priborile tudi preostale slovenske predstavnice, Nika Vodan je bila v kvalifikacijah osma, Katra Komar 21., Maja Kovačič 23., Taja Terbovšek pa 37.

Prevc ima v skupnem seštevku svetovnega pokala 358 točk prednosti pred drugo Nozomi Marujamo in 539 točk pred tretjo Liso Eder, ki ji je na zadnji tekmi preprečila zmago, sama pa slavila sploh prvo na tej tekmovalni ravni.

V nedeljo v zgodnjih jutranjih urah po slovenskem času sledi še druga posamična tekma, nato se bodo vrnile v Evropo. Prihodnji teden jih čaka še svetovni pokal v Willingenu, nato pa že odhod na vrhunec sezone, olimpijske igre.

Saporo, posamična tekma

