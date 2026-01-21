Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja o primerih ukradenih otrok je danes kot pričo zaslišala Polono Žakelj, ki dvomi, da je njena hčerka, ki jo je rodila v 70. letih v ljubljanski porodnišnici, umrla nekaj dni po rojstvu. V prepričanju, da je otrok živ, jo utrjuje tudi kopica napačnih podatkov iz dokumentacije.

Žakelj je v ljubljanski porodnišnici 15. marca 1977 rodila zdravo punčko, po nekaj dneh pa so ji rekli, da je otrok umrl. "Babica se je usedla na moj trebuh in rodila sem punčko, zajokala je, nato so mi jo dali na prsi in to je bilo zadnjič, da sem jo videla," pripoveduje svojo zgodbo Žakelj.

Dokumentacija s kopico napačnih podatkov

V naslednjih dneh se ji je zdelo čudno, da otroka ne doji. Ko je zdravnika vprašala, kje je njen otrok, je bil odgovor vedno enak, da je "na preiskavi". Po petih dneh bivanja na oddelku so ji rekli, da je otrok umrl. Otroka ji sprva niso želeli pokazati, a so ga na njeno vztrajanje vendarle pripeljali. "Bil je tako daleč, da ga nisem mogla prepoznati oziroma videti," je povedala.

Bolnišnico je nato zapustila na lastno odgovornost, kar je tudi edino, kar je podpisala. Tako je ostala brez vsakršnih dokumentov, tudi da je sploh rodila, pravi.

Slovenijo je septembra lani obiskala Ana Pejić, avtorica knjige Ugrabljeni dojenčki – Srbija, v kateri je zbrala ganljiva pričevanja številnih staršev z območja nekdanje Jugoslavije in dokumentacijo, ki so jo oblasti po njenem mnenju sistematično prikrivale. "Podobno se je dogajalo tudi v Sloveniji in drugod po svetu," je takrat opozorila Pejić, ki trdi, da so ji ukradli deklico. Podrobnosti si lahko preberete v spodnjem prispevku:

Žakelj po pomoč na Društvo Izgubljeni otroci Slovenije

Da bi izvedela resnico o svojem otroku, se je Žakelj odpravila iskat podatke, a neuspešno. "Otroka mi niso dovolili pokopati, niso mi povedali, zakaj je umrl. Precej sem sama raziskovala, a žal ni bilo mogoče dobiti nobenega dokumenta," pravi Žakelj. Naposled se je obrnila na Društvo Izgubljeni otroci Slovenije, od katerega je dobila del dokumentacije. Kot je povedala, je ta polna napačnih podatkov, med drugim z različnimi datumi rojstva in smrti otroka.

Čez nekaj let je v isti porodnišnici Žakelj rodila zdravega sina. Ker je sumila, da je nekaj narobe, je otroka takoj odpeljala na pregled. "Če ne bi zagnala panike, vprašanje, če bi imela sina danes doma. Želim samo resnico, kje je moj otrok, ali je umrl ali je živ," je sklenila svojo pripoved Žakelj.

Opravili bodo DNK analizo

Poslanka SDS Alenka Helbl je priči predočila nekaj pridobljenih dokumentov, ki naj bi jih Žakelj podpisala. Ta je podpise odločno zavrnila in dodala, da je edini dokument, ki ga je podpisala, tisti o odhodu iz bolnišnice na lastno odgovornost. Helbl je Žakelj seznanila s tem, da so bili najdeni parafinski vzorci njenega otroka, kar je pomembno za DNK analizo.