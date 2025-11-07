Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Ukradeni otroci: zaslišali tajnico škofjeloškega centra za socialno delo

Tavčar je povedala, da se ničesar ne spomni in da je delala po navodilih direktorice.

Tavčar je povedala, da se ničesar ne spomni in da je delala po navodilih direktorice.

Foto: Getty Images

Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja o primerih ukradenih otrok je kot pričo zaslišala upokojeno tajnico, ki je v letih 1976–2005 delala na škofjeloškem centru za socialno delo. Za uničevanje arhiva posvojitvenih spisov nikoli ni slišala, za primere domnevno ukradenih otrok iz bolnišnic je prvič izvedela iz medijev.

Cirila Tavčar je kot tajnica na škofjeloškem centru za socialno delo (CSD) opravljala samo tajniške zadeve, zato je bila presenečena, da jo je komisija poklicala za pričo. "Ne vem, kaj bi povedala, za uničevanje dela arhiva posvojitvenih spisov nisem nikoli slišala," je poudarila in opisala, kaj vse je opravljala kot tajnica.

Bila je v komisiji za uničevanje spisov, a se ničesar ne spomni 

Povedala je, da je imela dostop do arhiva oz. dokumentacije, povezane s postopki posvojitev. "Jaz sem odprla spis, ki sem ga po zaključku postopka arhivirala, ne spomnim se, koliko let se hranijo spisi v arhivu," je odgovorila predsednici komisije Alenki Jeraj (SDS). Poslanko je zanimalo tudi, v kakšnih okoliščinah je bil uničen del arhiva posvojitev, kdo je sprejel odločitev o uničenju teh dokumentov. Na vsa vprašanje je Tavčar odgovorila, da se ne spomni in da nikoli ni slišala za te stvari, čeprav je bila v komisiji za uničevanje spisov.

Ob tem ji je Jeraj pokazala nekaj dokumentov CSD Škofja Loka – podpisani in uničeni spisi, kjer je zapisano, da je v letih 1986 in 1987 tričlanska komisija, v kateri je bila tudi podpisana Tavčar, predlagala odpis celotnega seznama spisov. Tavčar se tudi tega ne spomni, kot pravi, so bila verjetno pravila, koliko časa se v arhivu hrani spis, ki se ga po določenem času uniči.

Jeraj: To so počeli samo na škofjeloškem centru

Posvojitveni spisi se ne smejo uničiti, samo na škofjeloškem centru za socialno delo so jih uničevali, nikjer drugje, je opozorila Jeraj, ki jo je zanimalo, kako je uničevanje potekalo in ali so spise sežigali. Poudarila je, da je komisija pridobila celoten seznam uničenih spisov, zato domnevajo, da je bil kakšen otrok dan v posvojitev, ker noben drug center teh spisov ni uničeval, ampak jih je arhiviral. "Na našem centru je vse potekalo normalno, o domnevno ukradenih otrocih v bolnišnicah sem prvič slišala po televiziji," je povedala Tavčar.

Poslanca Predraga Bakovića (SD) je zanimalo, kdo je odločal o uničenju spisov. "Ne spomnim se, kdo mi je naročil, delala sem po navodilu direktorice," mu je odgovorila. Poslanca Andreja Hoivika (SDS) pa čudi, da Tavčar o uničevanju spisov ne ve nič, sploh ker je bila članica komisije oziroma del skupine za uničevanje.

Na zaprtem delu seje je komisija zaslišala še eno pričo.

