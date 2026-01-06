Hrvaško državno ladjarsko podjetje Jadrolinija je lani prepeljalo okoli 12,2 milijona potnikov in 3,5 milijona vozil, kar je na ravni leta 2024. V družbi v prihodnjem obdobju načrtujejo posodobitev flote, letos poleti pa bodo uvedli nove povezave med Dalmacijo in Italijo.

Ključno vlogo pri mednarodnih povezavah bo prevzel trajekt Dalmacija, ki je s 134,5 metra dolžine največja ladja v zgodovini Jadrolinije.

Trajekt vsak dan pluje na liniji Split–Ancona. V sezoni povezuje tudi Dubrovnik in Bari, zdaj pa bo poleti povezal še Split in Bari, je ponudnik ladijskih prevozov nedavno sporočil prek svojih spletnih strani.

Trajekt Dalmacija ima osem palub, na katerih so med drugim dve restavraciji, trije bari in otroška igralnica. Zgrajen je bil leta 1993 in je pred prihodom na Hrvaško plul na Norveškem, rekonstrukcijo pa so izvedli leta 2014.

Velika novost za letošnjo sezono je po navedbah podjetja tudi katamaranska linija Zadar–Ancona, kjer bo plul katamaran Jelena. V visoki poletni sezoni je predvidenih do pet tedenskih povezav, potovanje pa bo trajalo štiri ure.

