Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
6. 1. 2026,
10.55

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
sprememba turizem plovba Hrvaška trajekt Jadrolinija

Torek, 6. 1. 2026, 10.55

1 ura, 2 minuti

Jadrolinija poleti z novimi mednarodnimi povezavami

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Jadrolinija električni avtomobil volkswagen ID.7 | V floti Jadrolinije je sicer 58 ladij povprečne starosti 27,8 leta. V naslednjem obdobju bodo po napovedih podjetja znatna sredstva usmerili v obnovo in vzdrževanje flote, načrtujejo pa tudi razgradnjo starejših ladij ter zamenjavo s sodobnejšimi in okolju prijaznejšimi različicami. | Foto Gregor Pavšič

V floti Jadrolinije je sicer 58 ladij povprečne starosti 27,8 leta. V naslednjem obdobju bodo po napovedih podjetja znatna sredstva usmerili v obnovo in vzdrževanje flote, načrtujejo pa tudi razgradnjo starejših ladij ter zamenjavo s sodobnejšimi in okolju prijaznejšimi različicami.

Foto: Gregor Pavšič

Hrvaško državno ladjarsko podjetje Jadrolinija je lani prepeljalo okoli 12,2 milijona potnikov in 3,5 milijona vozil, kar je na ravni leta 2024. V družbi v prihodnjem obdobju načrtujejo posodobitev flote, letos poleti pa bodo uvedli nove povezave med Dalmacijo in Italijo.

Ključno vlogo pri mednarodnih povezavah bo prevzel trajekt Dalmacija, ki je s 134,5 metra dolžine največja ladja v zgodovini Jadrolinije.

Trajekt vsak dan pluje na liniji Split–Ancona. V sezoni povezuje tudi Dubrovnik in Bari, zdaj pa bo poleti povezal še Split in Bari, je ponudnik ladijskih prevozov nedavno sporočil prek svojih spletnih strani.

Trajekt Dalmacija ima osem palub, na katerih so med drugim dve restavraciji, trije bari in otroška igralnica. Zgrajen je bil leta 1993 in je pred prihodom na Hrvaško plul na Norveškem, rekonstrukcijo pa so izvedli leta 2014.

Trajekt, Jadrolinija | Foto: STA , Foto: STA ,

Velika novost za letošnjo sezono je po navedbah podjetja tudi katamaranska linija Zadar–Ancona, kjer bo plul katamaran Jelena. V visoki poletni sezoni je predvidenih do pet tedenskih povezav, potovanje pa bo trajalo štiri ure.

Trajekt, Jadrolinija | Foto: STA , Foto: STA ,

Jadrnica
Novice V Zadru trčila trajekt in jadrnica. Slednja se je potopila. #video
trajekt Jadrolinije
Novice Tako so se trajekti Jadrolinije borili z večmetrskimi valovi #video
Jadrolinija ladja trajekt
Novice Po lanski hudi nesreči trajekta razrešena uprava Jadrolinije
sprememba turizem plovba Hrvaška trajekt Jadrolinija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.