V Zadru trčila trajekt in jadrnica. Slednja se je potopila. #video

Med Zadrom in Prekom, krajem na otoku Ugljan, sta se zaletela jadrnica in trajekt Jadrolinije, poroča hrvaški portal 24sata. Jadrnica se je potopila, trajekt, ki obratuje na redni liniji, pa ni utrpel večje škode.

Med Zadrom in Prekom se je zgodila pomorska nesreča, v katero sta bila vpletena trajekt Jadrolinije in jadrnica. Kot so izvedeli na omenjenem portalu, gre za trajekt Uglja, ki obratuje na redni liniji.

S spodnjega posnetka je razvidno, da je jadrnica v trčenju utrpela hudo škodo in se kmalu po udarcu potopila. Na trajektu ni bilo večje škode.

Informacij o poškodovanih zaenkrat ni, okoliščine nesreče še preiskujejo. Po navedbah prič so eno osebo rešili iz morja in jo vkrcali na trajekt. Potniki so se izkrcali v pristanišču Gaženica, tam pa je bilo tudi reševalno vozilo.