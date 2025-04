Najljubša destinacija Slovencev ima najčistejše morje v Evropi - kje bomo dopustovali letos?

Ko se dnevi daljšajo in v zraku zadiši po poletju, se misli mnogih začnejo počasi seliti proti morju. Sanje o brezskrbnih dneh ob obali, osvežujočem vetrcu, sončnih zahodih in kristalno čistem morju postanejo vse bolj otipljive. Če za naslednji dopust iščete destinacijo, ki združuje naravno lepoto, izjemno čistočo vode, visoke ekološke standarde in varno okolje, imamo dobro novico – vse to boste našli v naši neposredni bližini.

Evropa je polna čudovitih obal, a najnovejše poročilo Evropske agencije za okolje (EEA), ki so ga objavili pri Forbsu, razkriva, da med njimi še posebej izstopa ena: Jadransko morje ob hrvaški obali, ki je bilo znova razglašeno za najčistejše kopalno morje v Evropi.

Foto: Shutterstock Poudariti velja, da to niso le marketinški zapisi ali slogani lokalnih turističnih agencij. Gre za rezultate strogega ocenjevanja vseh kopališč po državah Evropske unije, v katero so dodali še Albanijo in Švico. Skupaj je bilo v raziskavo vključenih več kot 22 tisoč kopališč, strokovnjaki pa so na podlagi analiz vodo razvrstili v štiri kategorije: odlična, dobra, zadostna in slaba.

Ocena odlično pomeni najvišjo mogočo varnost in čistočo vode. Prav to oceno je doseglo kar 99,1 odstotka hrvaških obalnih kopališč, s čimer se je Hrvaška uvrstila na sam vrh evropske lestvice. Za družine z otroki, pare, skupine prijateljev in pravzaprav vse, ki cenijo mir, ekološko ozaveščenost in naravno lepoto, je to izjemno pomembna novica.

V času, ko postajata kakovost okolja in zdravje vse bolj pomembna, takšni rezultati ponujajo več kot le razlog za veselje – pomenijo zagotovilo, da boste svoj dopust preživeli brez skrbi, v čistem, varnem in zdravem okolju.

To so najbolj priljubljeni hrvaški otoki med Slovenci

Medtem ko celinska obala ponuja številne čudovite kraje za poletni oddih, prav dalmatinskim otokom pripada tista posebna, skoraj magična privlačnost. Slovenski turisti jih že dolgo postavljajo visoko na seznam svojih najljubših destinacij – in to ne le zaradi bližine, temveč tudi zaradi občutka odmaknjenosti, tišine in neokrnjene narave, ki jo tam še vedno lahko najdemo.

Hvar s svojimi polji sivke in glamuroznim pridihom, Brač, znan po plaži Zlatni rat, Vis s kristalno čistim morjem in pristnim otoškim življenjem ter Šolta, pravi mali raj miru in nasadov oljk. Vsak od teh otokov ima svojo zgodbo, vsem pa so skupni čistoča, naravna lepota ter brezčasni čar, ki znova in znova privablja obiskovalce vseh generacij.

Otok Hvar – sončna oaza dišeče sivke in skritih zalivov

Z več kot 2.700 sončnimi urami na leto je Hvar uradno najbolj sončen otok v Jadranu, zato ni presenetljivo, da je tudi eden najbolj priljubljenih. A to ni njegova edina odlika. Ta razgibani dalmatinski otok je popolna kombinacija naravne lepote, kulturne dediščine in pristne otoške energije.

Ob obali se nizajo skriti zalivi, prodnate plaže in kristalno čisto morje, idealno za kopanje, potapljanje ali raziskovanje z ladjico. Notranjost otoka diši po sivkinih poljih in vinogradih, kjer domačini pridelujejo izvrstno vino plavac mali, ki ga velja poskusiti kar v eni od lokalnih restavracij.

Ne pozabimo na čarobne Paklenske otoke, ki veljajo za naravni fenomen in se raztezajo pred obalo mesta Hvar. Prav to pa z benečanskimi palačami, zgodovinskim gledališčem ter živahnim pristaniščem združuje kulturo, eleganco in sproščeno otoško vzdušje.

Otok Brač – bel kamen, modro morje in Zlatni rat

Brač je največji dalmatinski otok in prava zakladnica raznolikih doživetij. Tukaj je na voljo vse, od športnih aktivnosti do popolnega sproščanja na eni izmed najbolj znamenitih plaž v Evropi. Govorimo seveda o Zlatnem ratu pri kraju Bol, naravnem peščenem rtu, ki se razteza globoko v morje, njegova oblika pa se spreminja glede na veter in tokove. Zaradi kombinacije zlate barve peska in čiste turkizne vode Zlatni rat slovi po izjemni lepoti.

Brač je tudi raj za ljubitelje aktivnega oddiha – od deskanja in jadranja do kolesarjenja in pohodništva po slikovitih poteh nad morjem. Otok slovi tudi po belem kamnu, ki so ga uporabljali tudi pri gradnji Bele hiše v Washingtonu.

Brač, kjer narava in kultura hodita z roko v roki, je tako popolna izbira za družine, pare in vse, ki se tudi na dopustu ne odrečejo športnim aktivnostim.

Otok Vis – skrivnostni otok z Modro jamo

Če iščete kraj, kjer se zdi, da se je čas ustavil, potem je Vis prava izbira. Najbolj oddaljen med večjimi hrvaškimi otoki Vis dolgo ni bil dostopen za tujce, saj je bil desetletja vojaško oporišče – kar je danes njegova prednost. Zaradi tega je ohranil svojo pristnost, tišino in lepoto divje narave.

Med največje naravne bisere spadata osupljiva Modra jama na sosednjem otočku Biševo, kjer sončni žarki ustvarjajo čarobno modro svetlobo v jami, in spektakularna plaža Stiniva, ki je skrita med strmimi pečinami.

Na zahodni obali Visa je pristaniško mestece Komiža, slikovit kraj z ribiško dušo, kamnitimi hišami in domačimi gostilnami, kjer lahko obiskovalci poskusijo preprosto, a izvrstno dalmatinsko kuhinjo. Vis je idealen za pare, zaljubljene v naravo, ter za vse, ki si želijo odklopa in tišine v objemu morske obale.

Otok Šolta – skriti dragulj tik pred vrati Splita

Le kratka plovba iz Splita in že ste na otoku, ki ostaja eden najbolj skritih biserov Jadrana – Šolta. Kljub bližini celinskega vrveža tukaj vlada popoln mir. Otok je znan po svoji ekološki usmerjenosti, odličnih olivnih oljih – nekatera med njimi spadajo celo med najboljša na svetu – ter majhnih zalivčkih, kjer ni množic, ampak le borovci, morje in šepet vetra.

Šolta je priljubljena med jadralci, saj ponuja številne zaščitene zalive, idealne za dnevno sidranje. Primerna je tudi za družine z otroki, ki si želijo varne, sproščene počitnice v okolju, kjer narava še vedno narekuje tempo dneva.

Preprost dostop do otokov iz Splita

Split, največje mesto v Dalmaciji, je glavno izhodišče za raziskovanje čudovitih hrvaških otokov. Hrvaška ladjarska družba Jadrolinija ponuja redne in zanesljive trajektne povezave iz splitskega pristanišča do številnih otokov, kar omogoča preprost dostop do vaših sanjskih destinacij.​

Hvar – vožnja traja približno eno uro.

– vožnja traja približno eno uro. Brač – plovba traja približno 50 minut

– plovba traja približno 50 minut Vis – plovba traja približno dve uri in 20 minut.

– plovba traja približno dve uri in 20 minut. Šolta – vožnja traja približno eno uro.

Za podrobne vozne rede, cenike in nakup vozovnic obiščite uradno spletno stran Jadrolinije.