Oven

Dan bo zelo pester. Čutili boste potrebo po izražanju čustev in želja. Morda se boste odpravili na izlet ali pa se boste lotili novega športa. Zagotovo vam ne bo dolgčas, zato se veselite današnjega dne. Globoko v sebi boste čutili novo moč in energijo. Pozornost boste namenili tudi svoji družini.

Bik

Za samske bo danes prav poseben dan. Na vaša vrata bo potrkal nekdo, ki vam je nekoč veliko pomenil in ga že dolgo niste videli. Ta nepričakovani obisk vas bo zelo presenetil in razburil. Vezani pa boste v partnerjevem objemu iskali tolažbo in podporo. Ne pretiravajte, da se ne bosta zapletla v prepir.

Dvojčka

Energija v vas narašča, vendar vseeno pazite na svoje reakcije. Najbolj se boste sprostili pri delu in ravno tam se bo lahko spletlo tudi novo prijateljstvo. Samo malce preveč boste zamišljeni, preveč se boste ukvarjali s problemi. Skrbi nam nikoli ne prinesejo nič dobrega, zato glejte na življenje z lepše strani.

Rak

Vezane čaka čudovit dan. Vajino partnerstvo se bo danes izboljšalo in tudi v prihodnjih dneh bo napredovalo kot po tekočem traku. Navdušeni boste nad brezpogojno ljubeznijo vašega najdražjega. Samski se delate, da vas neka oseba ne zanima, vendar to zelo slabo skrivate. Prenehajte se izmikati sreči.

Lev

Dan se bo začel zelo pozitivno, vendar se bodo stvari hitro spremenile. Na delovnem mestu boste morali ponovno miriti sodelavce. To je postala vaša navada in danes boste najverjetneje sprejeli odločitev, da boste temu naredili konec. Zvečer vas v okviru družine čaka nekaj neprijetnih novic.

Devica

Za danes imate točno izdelan načrt, a ga iz nekega neznanega razloga ne boste uspeli izvesti. Na delovnem mestu boste zato naleteli na neodobravanje nadrejenih in sodelavcev. Vzemite se v roke. Začnite delovati bolj aktivno in občasno prevzemite tudi vlogo vodje. Tako boste tudi sami bolj zadovoljni.

Tehtnica

Ko bo delovni čas za vami, poskrbite za malce sprostitve. V krogu družine boste igrali vlogo mirovnika. Običajno imate čas za njih le ob koncu tedna, danes pa nadoknadite vse zamujene trenutke in izkoristite prosti čas. To vam bo uspevalo tudi zahvaljujoč dobremu telesnemu in psihičnemu počutju.

Škorpijon

Danes boste premalo samozavestni. Poglejte na stvari tudi z druge strani in bodite ponosni na svoja dejanja ter na to, kaj vse ste v življenju že dosegli. Ko se pojavijo težave, ste pogosto preveč nervozni. Glejte na stvari bolj realno, v nasprotnem primeru boste imeli na delovnem mestu težave.

Strelec

Vaša edinstvena sposobnost komunikacije z različnimi skupinami bo danes zelo pomembna, saj boste morali vzdrževati vez med sprtima stranema. Stvari boste morali spraviti v gibanje, ne dopustite, da bi obstale na istem mestu. Če pogovor ne bo več pod nadzorom, ga skušajte prekiniti.

Kozorog

Veliko bolj kot s fizičnim in konkretnim delom boste obremenjeni z razmišljanjem o možnostih. Razmišljali boste o tem, kako bi lahko izboljšali finančno situacijo ali pa si boste zastavili konkretne naloge na poslovnem področju. Zvečer boste dobre volje in zdelo se vam bo, da bi lahko bili uspešni.

Vodnar

Dan boste začeli dobro organizirani, kar vam bo vsekakor koristilo na delovnem področju. Tam boste imeli veliko energije in zagona, tako da se vam bodo porajale nove ideje glede izboljšav pri delu. Poslušajte prijateljeve želje in mu naklonite več pozornosti, pa se boste dobro počutili tudi vi.

Ribi

Vaša pozornost se bo avtomatično preusmerila na prihodnost. Iskali boste poti, ki bi vam bile v pomoč pri doseganju zastavljenih ciljev. Odločili se boste, da boste na delovnem mestu stvari vzeli v svoje roke. Zaradi denarnih skrbi boste tudi nocoj slabo spali. Odločno se boste spopadli s svojimi šibkimi točkami.