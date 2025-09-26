Poljsko veleposlaništvo v Minsku je svoje državljane, ki živijo v Belorusiji, pozvalo, naj nemudoma zapustijo državo z razpoložljivimi javnimi ali zasebnimi sredstvi. Poleg tega državljanom priporočajo, naj v Belorusijo ne potujejo. V času vse večjih napetosti diplomati opozarjajo na zaprtje meja in druge nepredvidene okoliščine.

"Državljanom Republike Poljske, ki živijo na ozemlju Republike Belorusije, priporočamo, da zapustijo njeno ozemlje z razpoložljivimi javnimi ali zasebnimi sredstvi," piše v uradni izjavi, objavljeni na spletni strani vlade. Poziv so objavili na dan odprtja poljsko-beloruske meje, ki je bila zaprta dva tedna. Poljska je ob tem opozorila, da bi lahko v primeru poslabšanja razmer mejo ponovno zaprli. "Če se bodo napetosti ali agresivno obnašanje naših sosedov stopnjevali, ne bomo oklevali z novim zaprtjem prehodov," je dejal poljski premier Donald Tusk.

Evakuacija bi lahko postala nemogoča

Ob tem so na veleposlaništvu opozorili, da bi lahko evakuacija postala zelo težka ali celo nemogoča, če se varnostne razmere hitro poslabšajo. "Razmere v regiji so napete, vojna še vedno traja, prišlo pa je tudi do primerov aretacij poljskih državljanov," so zapisali v izjavi. Poljakom, ki želijo zapustiti Belorusijo v primeru ponovnega zaprtja meje, priporočajo alternativne poti prek mejnih prehodov z Litvo ali Latvijo ter lete z mednarodnega letališča v Minsku.

Zunanje ministrstvo je prvo opozorilo izdalo že 5. septembra, potem ko je beloruska tajna služba KGB aretiral poljskega meniha Grzegorza Gawła, ki ga režim Aleksandra Lukašenka obtožuje vohunjenja. Belorusija trdi, da so pri njem našli tajni vojaški dokument, kar je poljska vlada kategorično zavrnila, potezo Belorusije pa označila za provokacijo.

Razmere se zaostrujejo

Napetosti med Rusijo in Natom naraščajo. Države članice poročajo o vdoru ruskih letal in brezpilotnih letalnikov v njihov zračni prostor. Septembra so ruski droni vstopili v zračni prostor Poljske in Romunije, zaradi dronov je bil ohromljen letalski promet na Danskem in v Oslu. Ruska vojaška letala so se v četrtek približala latvijskemu zračnemu prostoru, zaradi česar sta se dvignila madžarska lovca.