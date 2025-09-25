Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K.

Četrtek,
25. 9. 2025,
6.39

dron Danska

Četrtek, 25. 9. 2025, 6.39

8 minut

Že drugi incident ta teden: na Danskem zaradi vdora dronov zaprli letališče

R. K.

Danska, droni | Foto Reuters

Foto: Reuters

Sinoči so nad štirimi letališči na Danskem opazili drone, zaradi česar je bilo eno izmed letališč več ur zaprto, je danes zgodaj zjutraj sporočila danska policija. Gre za že drugi takšen incident v tem tednu.

Letališče v Aalborgu, mestu na severu Danske, je bilo sinoči zaprto zaradi vdora dronov v njegov zračni prostor, poroča Reuters. Incident se je zgodil dva dneva po tem, ko je bilo zaradi istega razloga zaprto letališče v Köbenhavnu.

Danska policija je sporočila, da so droni sledili podobnemu vzorcu kot tisti, ki so v ponedeljek za štiri ure ustavili polete na glavnem letališču v državi. Lokalna policija je kasneje sporočila, da so droni po približno treh urah zapustili območje Aalborga.

Danska je v torek sporočila, da je incident na letališču v Köbenhavnu doslej najresnejši napad na njeno ključno infrastrukturo, in ga povezala z vrsto domnevnih vdorov ruskih dronov v evropski zračni prostor.

V ponedeljek so namreč drone v svojem zračnem prostoru zaznali tudi na Norveškem, zaradi česar je bil zračni promet nad Oslom za tri ure ustavljen. Od takrat so danske in norveške oblasti v tesnem stiku, vendar preiskava še ni potrdila povezave med obema primeroma.

Zaprtje letališča Aalborg je prizadelo tudi danske oborožene sile, saj se poleg komercialnih poletov uporablja kot vojaška baza, navedbe policije povzema Reuters. 

Tiskovni predstavnik letališča Aalborg ni želel komentirati števila dronov, ki so vdrli v zračni prostor letališča. Policija je potrdila, da so v bližini letališča Aalborg opazili "več kot en dron". 

"Dejavnosti dronov motijo ​​normalno delovanje letališča Aalborg. Zračni promet je zaprt in vsi poleti so od zdaj naprej odpovedani," je dejal Jesper Bojgaard, vodja lokalne policije, in dodal, da še naprej spremljajo in nadzorujejo situacijo.

