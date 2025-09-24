Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

Sreda,
24. 9. 2025,
10.09

Sreda, 24. 9. 2025, 10.09

47 minut

Poljska po vdoru dronov pripravljena braniti svoje ozemlje

R. K., STA

Poljska - vzhodni ščit | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Poljski predsednik Karol Nawrocki je v torek na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN dejal, da je Poljska pripravljena braniti svoje ozemlje po nedavnih incidentih in vdorih ruskih dronov v zračne prostore držav članic Nata. Ta mesec so namreč Poljska, Estonija in Romunija obtožile Rusijo kršenja njihovega zračnega prostora, kar je Moskva zanikala.

"Poljska se bo vedno ustrezno odzvala in je pripravljena braniti svoje ozemlje. Poljsko ljudstvo, pa tudi države srednje in vzhodne Evrope, se ne bodo bali ruskih dronov," je na Generalni skupščini ZN v New Yorku dejal Nawrocki.

"Ne pristajamo na brezobzirne provokacije Moskve proti nam in drugim evropskim narodom, s katerimi (Rusija) preizkuša naše odzivanje in ustrahuje naše družbe," je dodal poljski predsednik, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Nato bo branil vsak centimeter svojega ozemlja"

Izjave poljskega predsednika sledijo zadnjemu incidentu ruskih kršitev zračnega prostora držav članic Nata. V petek so tri ruska bojna letala MiG-31 za 12 minut kršila zračni prostor Estonije.

Članice zveze Nato, med katere spada tudi Poljska, so po torkovem posvetovanju ostro obsodile rusko ravnanje, generalni sekretar Mark Rutte pa je ob tem poudaril, da bo Nato "branil vsak centimeter svojega ozemlja".

Trump: Morali bi sestreliti ruska letala

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek po srečanju z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim ob robu Generalne skupščine ZN dejal, da bi morale članice Nata sestreliti ruska letala, če bi ta vdrla v njihov zračni prostor.

Pred dvema tednoma je sicer Poljska ob pomoči letal zavezniških sil v svojem zračnem prostoru sestrelila več ruskih dronov, poroča AFP.

