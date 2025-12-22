Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Ponedeljek,
22. 12. 2025,
0.00

Osveženo pred

13 minut

Minnesota Wild Pittsburgh Penguins Mario Lemieux Sidney Crosby NHL liga NHL

Ponedeljek, 22. 12. 2025, 0.00

13 minut

Liga NHL, 21. december

V Pittsburgu diši po rekordu: Crosby diha za ovratnik legendarnemu Lemieuxu

Avtor:
R. P.

Sidney Crosby | Sidney Crosby za rekordom Maria Lemieuxa zaostaja le še eno točko. | Foto Reuters

Sidney Crosby za rekordom Maria Lemieuxa zaostaja le še eno točko.

Foto: Reuters

V noči na ponedeljek bo v ligi NHL odigranih devet dvobojev. Hokejisti Minnesote bodo proti Coloradu naskakovali že osmo zaporedno zmago, zvezdnik Pittsburgha Sidney Crosby pa bo na domačem ledu proti Montrealu skušal popraviti strelski rekord franšize, ki je za zdaj v rokah legendarnega Maria Lemieuxa.

Bobby Orr
Sportal Moški so ga udarjali s pestmi, ženske s torbicami

V Pittsburghu bodo žarometi usmerjeni v Sidneya Crosbyja, ki je v dresu Pingvinov do danes vpisal 1.722 točk. Dosegel je 644 zadetkov in prispeval 1.078 asistenc. Do strelskega rekorda franšize, ki si ga lasti legendarni Mario Lemieux (1.723 točk – 690 zadetkov in 1.033 asistenc), mu tako manjka le še točka. Če bo Crosby tako na domači tekmi proti Montrealu potrdil svoje povprečje v tej sezoni, v kateri je na 34 tekmah vpisal 35 točk (19 zadetkov in 16 podaj), bo tako že v noči na ponedeljek vsaj ujel, če ne celo prehitel Lemieuxa.

Los Angeles Kings naslednja tekma čaka v torek zjutraj po srednjeevropskem času, ko se bodo Anže Kopitar in druščina na domačem ledu spopadli s Columbus Blue Jackets.

Liga NHL, 21. december

Lestvica

