Rekorder Anže Kopitar še zadnjič v kultni dvorani

Novi rekorder Los Angeles Kingsov Anže Kopitar s svojo ekipo nadaljuje serijo gostujočih tekem na ameriškem vzhodu. V noči na torek igrajo v kultnem Madison Square Gardnu pri New York Rangersih. Ne enim ne drugih ne kaže najbolje za uvrstitev v končnico, saj so po 66 odigranih tekmah pri le 27 oziroma 28 zmagah.

Slovenski hokejski as Anže Kopitar je v soboto dosegel dva gola ob sicer porazu s 4:6 proti New Jersey Devilsom, a je postal najučinkovitejši hokejist v zgodovini Los Angeles Kingsov. Marcel Dionne je v 70. in 80. letih za klub iz Kalifornije dosegel 1.307 točk, Kopitar je zdaj pri 1.308 (450 golov in 858 podaj).

New York Rangers so dobili zadnje štiri tekme oziroma šest na zadnjih desetih. Kings so na zadnjih desetih tekmah zmagali štirikrat. To sezono so enkrat že igrali med sabo, takrat je Los Angeles zmagal s 4:3. Obe ekipi sta trenutno v polni postavi.

Hrušičan bo še zadnjič igral v kultnem Madison Square Gardnu sredi Manhattna.

