Colorado Avalanche na domačem ledu lovi konferenčni finale

V noči na četrtek lahko dobimo drugega konferenčnega finalista lige NHL. Najboljša ekipa rednega dela sezone Colorado Avalanche na peti tekmi drugega kroga končnice gosti Minnesoto Wild. Domači vodijo s 3:1 v zmagah. V tej seriji gledamo tekme z veliko zadetki, Colorado jih je dal že 20, Minnesota pa 15. Z izjemo tretje tekme, ki so jo izgubili, so hokejisti Colorada na ostalih dali pet golov ali več.