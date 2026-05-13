Sreda, 13. 5. 2026, 21.00
5 ur, 9 minut
Liga NHL, končnica, 13. maj
Colorado Avalanche na domačem ledu lovi konferenčni finale
V noči na četrtek lahko dobimo drugega konferenčnega finalista lige NHL. Najboljša ekipa rednega dela sezone Colorado Avalanche na peti tekmi drugega kroga končnice gosti Minnesoto Wild. Domači vodijo s 3:1 v zmagah. V tej seriji gledamo tekme z veliko zadetki, Colorado jih je dal že 20, Minnesota pa 15. Z izjemo tretje tekme, ki so jo izgubili, so hokejisti Colorada na ostalih dali pet golov ali več.
Drugi krog končnice:
Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Minnesota Wild (3) /3:1/
Vegas Golden Knights (4) – Anaheim Ducks (7) /3:2/
Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Philadelphia Flyers (8) /4:0/
Buffalo Sabres (2) – Montreal Canadiens (4) /2:2/
//Razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.