Dorofejev junak Vegasa, Buffalo izenačil v Montrealu

Montreal Canadiens si lahko v noči na sredo na domačem ledu že priigrajo zaključni plošček za uvrstitev v finale vzhodne konference lige NHL. Proti Buffalu vodijo z 2:1 v zmagah, za Sabrese bo tako tekma v Quebecu izjemno pomembna, z zmago bi serijo izenačili. Med Vegasom in Anaheimom v polfinalu zahodne konference pa je izid izenačen na 2:2 v zmagah, v Las Vegasu bo tako eno od moštev stopilo korak bližje finalu.

Hokejisti Vegas Golden Knights so z golom Pavla Dorofejeva v podaljšku s 3:2 premagali Anaheim Ducks in v seriji na štiri zmage povedli s 3:2, tako da imajo na palice zaključni plošček za napredovanje v konferenčni finale. Možnost, da bi si ga priigrali, so imeli tudi člani Montreal Canadiens, a so z Buffalo Sabres doma izgubili z 2:3, tako da je serija izenačena na 2:2.

Anaheim je na gostovanju v prestolnici igralništva do vodstva prišel v 13. minuti, a na veselje domačih navijačev vodstvo ni zdržalo prav dolgo. Pavel Dorofejev je štiri minute pozneje ob igralcu več izenačil, Tomas Hertl pa je v začetku tretje tretjine zadel za prvo vodstvo Vegasa. Anaheim je lovil izenačenje in ga ujel tri minute pred iztekom rednega dela, ko se je pod izenačujoči zadetek podpisal Olen Zellweger in izsilil podaljšek. V peti minuti tega je mrežo gostov znova zatresel Dorofejev in se s soigralci razveselil zmage s 3:2.

V Kanadi so se tokrat bolje odrezali gosti iz ZDA, ki so odločilni zadetek v začetku tretje tretjine dosegli preko Zacha Bensona ob igralcu več. Izkazal se je tudi gostujoči vratar Ukko-Pekka Luukkonen, ki je zbral 28 obramb. Buffalo je v dvoboj vstopil precej bolj odločno kot na prejšnjih dveh tekmah. Mattias Samuelsson je goste popeljal v vodstvo, nato pa sta za Canadiens zadela Alex Newhook in Cole Caufield, ki je izkoristil igro z igralcem več. Buffalo Sabres je v Montrealu izenačil serijo. Foto: Reuters

V drugi tretjini je z golom za Buffalo dvoboj spet izenačil Tage Thompson, ki je tekmo končal z golom in podajo, odločitev pa je padla po Bensonovem zadetku v tretjem delu igre.

Trener gostov Lindy Ruff je po porazu na tretji tekmi od igralcev zahteval precej bolj disciplinirano in agresivno predstavo. Junak večera Benson je po tekmi dejal, da je ekipa pokazala pravi značaj: "Vedeli smo, da moramo odgovoriti močneje po zadnji tekmi. To je bila prava predstava, vredna končnice." Zadovoljen je bil tudi Ruff, ki je posebej pohvalil vratarja Luukkonena: "Bil je miren v ključnih trenutkih tekme, kar nam je dajalo samozavest." Peta tekma bo v Buffalu, kjer si bo zmagovalec že priigral prvo zaključno žogico za napredovanje v konferenčni finale.

Zmagovalca serije med Montrealom in Buffalom v finalu vzhodne konference že čaka Carolina, ki je s 4:0 izločila Philadelphio. Na zahodu do konferenčnega finala še ena zmaga manjka Coloradu, ki proti Minnesoti vodi s 3:1.

Liga NHL, končnica, 12. maj

Drugi krog končnice: Zahod:

Colorado Avalanche (1) – Minnesota Wild (3) /3:1/

Vegas Golden Knights (4) – Anaheim Ducks (7) /3:2/ Vzhod:

Carolina Hurricanes (1) – Philadelphia Flyers (8) /4:0/

Buffalo Sabres (2) – Montreal Canadiens (4) /2:2/ //Razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

