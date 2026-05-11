Minnesota bo skušala še enkrat zaustaviti vroči Colorado

V noči na torek se v ligi NHL igra samo ena tekma, četrta na dvoboju drugega kroga končnice med ekipama Minnesota Wild in Colorado Avalanche (ob 2.00). Najboljša ekipa rednega dela, torej Colorado, je prvi dve tekmi na domačem letu dobila z 9:6 in 5:2, nato pa na tretji v gosteh izgubila z 1:5. Samo en gol je Colorado pred tem nazadnje dal 18. marca! Minnesota bo skušala doma pripraviti še eno presenečenje.