Minnesota Wild Colorado Avalanche liga NHL

Ponedeljek, 11. 5. 2026, 21.00

Liga NHL, končnica, 11. maj

Minnesota bo skušala še enkrat zaustaviti vroči Colorado

Colorado Avalanche | Colorado Avalanche je odličen v napadu, a ga je Minnesota Wild na zadnji tekmi zaustavila. | Foto Reuters

V noči na torek se v ligi NHL igra samo ena tekma, četrta na dvoboju drugega kroga končnice med ekipama Minnesota Wild in Colorado Avalanche (ob 2.00). Najboljša ekipa rednega dela, torej Colorado, je prvi dve tekmi na domačem letu dobila z 9:6 in 5:2, nato pa na tretji v gosteh izgubila z 1:5. Samo en gol je Colorado pred tem nazadnje dal 18. marca! Minnesota bo skušala doma pripraviti še eno presenečenje.

Montreal Canadiens
Liga NHL, končnica, 11. maj:

Drugi krog končnice:

Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Minnesota Wild (3) /2:1/
Vegas Golden Knights (4) – Anaheim Ducks (7) /2:2/

Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Philadelphia Flyers (8) /4:0/
Buffalo Sabres (2) – Montreal Canadiens (4) /1:2/

//Razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

