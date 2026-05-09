Sobota, 9. 5. 2026, 21.15
Liga NHL, drugi krog končnice, 9. maj
Carolina si lahko kot prva zagotovi konferenčni finale
Sobota v ligi NHL prinaša dva obračuna konferenčnega polfinala. Na delu bosta tudi ekipi, ki sta v letošnji končnici še neporaženi. Hokejisti Carolina Hurricanes, ki se merijo s Philadelphia Flyers, imajo na palici prvi zaključni plošček za napredovanje v tretji krog končnice. Ga bodo izkoristili? Najboljša ekipa rednega dela Colorado Avalanche pa proti Minnesota Wild vodi z 2:0 v zmagah, tako da lahko na stežaj odpre vrata napredovanje v konferenčni finale.
Liga NHL, končnica, 9. maj:
Drugi krog končnice:
Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Minnesota Wild (3) /2:0/
Vegas Golden Knights (4) – Anaheim Ducks (7) /2:1/
Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Philadelphia Flyers (8) /3:0/
Buffalo Sabres (2) – Montreal Canadiens (4) /1:1/
//Razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.