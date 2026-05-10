Nedelja, 10. 5. 2026, 21.00
Liga NHL, končnica, 10. maj
Vegas skuša v gosteh priti do lepe prednosti
Carolina Hurricanes so prvi konferenčni finalisti, na preostalih treh dvobojih drugega kroga končnice lige NHL pa je precej bolj izenačeno. V noči na ponedeljek Buffalo in Montreal igrata za drugo zmago, trenutno je 1:1. Zatem je na sporedu še četrta tekma med Vegasom in Anaheimom, kjer z 2:1 vodijo hokejisti iz mesta igralništva. Golden Knights so prejšnjo tekmo, prav tako v gosteh, dobili s 6:2.
Drugi krog končnice:
Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Minnesota Wild (3) /2:1/
Vegas Golden Knights (4) – Anaheim Ducks (7) /2:1/
Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Philadelphia Flyers (8) /4:0/
Buffalo Sabres (2) – Montreal Canadiens (4) /1:1/
//Razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.