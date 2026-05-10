Vegas skuša v gosteh priti do lepe prednosti

Carolina Hurricanes so prvi konferenčni finalisti, na preostalih treh dvobojih drugega kroga končnice lige NHL pa je precej bolj izenačeno. V noči na ponedeljek Buffalo in Montreal igrata za drugo zmago, trenutno je 1:1. Zatem je na sporedu še četrta tekma med Vegasom in Anaheimom, kjer z 2:1 vodijo hokejisti iz mesta igralništva. Golden Knights so prejšnjo tekmo, prav tako v gosteh, dobili s 6:2.