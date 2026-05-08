Petek, 8. 5. 2026, 22.14
Liga NHL, drugi krog končnice, 8. maj
Anaheim, Vegas in Buffalo lovijo drugo zmago
Petek v ligi NHL prinaša dve tekmi konferenčnega polfinala. V Kaliforniji se bodo na tretji tekmi pomerili Anaheim Ducksi in Vegas Golden Knightsi, serija na štiri zmage je izenačena na 1:1. V Buffalu bodo Sabresi na drugem obračunu z Montreal Canadiensi lovili drugo zmago.
Liga NHL, končnica, 8. maj:
Drugi krog končnice:
Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Minnesota Wild (3) /2:0/
Vegas Golden Knights (4) – Anaheim Ducks (7) /1:1/
Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Philadelphia Flyers (8) /3:0/
Buffalo Sabres (2) – Montreal Canadiens (4) /1:0/
//Razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.
