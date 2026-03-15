Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

Nedelja,
15. 3. 2026,
5.45

12 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Nedelja, 15. 3. 2026, 5.45

12 minut

Liga NHL, 14. marec

Poraz, ki si ga bo Kopitar zapomnil - postal je najboljši Kralj vseh časov

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Anže Kopitar Los Angeles Kings | Anže Kopitar je na tekmi proti Devilsom dosegel dva gola. | Foto Reuters

Anže Kopitar je na tekmi proti Devilsom dosegel dva gola.

Foto: Reuters

Los Angeles Kings so s 4:6 izgubili pri New Jersey Devilsih. Tekmo si bo Anže Kopitar vseeno zapomnil. Dosegel je dva zadetka in tako postal najučinkovitejši hokejist v zgodovini kluba. Marcel Dionne je v 70 in 80 letih za Kingse dosegel 1.307 točk, Kopitar je zdaj pri 1.308. "To je noro! Tako veseli smo zanj," je poudaril soigralec Brandt Clarke.

Anže Kopitar Los Angeles Kings
Sportal Kopitar zadel, še dve točki in postal bo rekorder

Osemintridesetletni Anže Kopitar igra svojo zadnjo sezono v najmočnejši hokejski ligi na svetu. Vse je odigral za Los Angeles Kings. In zdaj tudi postal rekorder kluba. Njegov drugi gol na sobotni tekmi proti New Jersey Devilsom je bil 450. v njegovi bogati karieri. Tako je skupaj pri 1.308 točkah (še 858 podaj)). S tem je presegel dosedanjega rekorderja Kingsov, Kanadčana Marcela Dionna. "Počutil bi se precej bolje, če bi tekmo tudi zmagali," so bile prve besede Hrušičana. New Jersey je namreč zmagal s 6:4. 

Celotna ekipa se je veselila zgodovinskega dosežka Anžeta Kopitarja. | Foto: Reuters Celotna ekipa se je veselila zgodovinskega dosežka Anžeta Kopitarja. Foto: Reuters

"Mislim, da si bomo prav vsi zapomnili ta trenutek, pa če smo bili na ledu ali ne. To je noro! Tako veseli smo zanj," je o Kopitarjevem dosežku brez primere dejal Anžetov soigralec, Brandt Clarke. Ob koncu tekme so prav vsi hokejisti New Jerseyja sredi ledene plošče počakali in segli v roke slovenskemu asu. "Cenim vse bitke, ki smo jih vsa ta leta bili, z Jerseyjem in vsemi ostalimi ekipami. Bilo mi je v čast," je še dejal Kopitar, ki je z Los Angelesom dvakrat osvojil Stanleyjev pokal. Povsem je osredotočen na tekme, pravi, o koncu kariere, ki je oddaljen le še nekaj tednov sploh ne razmišlja.

Poglejte te čustvene trenutke, ko je Kopitar postal rekorder Kingsov:

Za 33. zmago Devilsov je ključni gol dve minuti in pol do konca tekme dosegel Jack Hughes, torej za vodstvo s 5:4. Vratar Jake Allen je zaustavil 27 strelov Kingsov. Ob Kopitarju sta ga premagala še Artemi Panarin in Taylor Ward. Za Los Angeles je bil to 24. poraz po rednem delu tekme (15-krat so izgubili v podaljšku oziroma po kazenskih strelih). Imajo 27 zmag in so z 69. točkami na 10. mestu zahodne konference. V pacifiški dviziji so šesti. Za končnico jim ne kaže dobro.

Liga NHL, 14. marec:

HK Olimpija, Ben Cooper
Sportal "Smo močna ekipa, ne bomo sklonili glav, ostati moramo pozitivni"
Nikita Kučerov Tampa Detroit
Sportal Rus Nikita Kučerov zaznamoval večer v ligi NHL #video
Bolzano : HK Olimpija
Sportal Olimpija s tremi goli v 38 sekundah zrežirala preobrat in povedla v seriji

New Jersey Devils Los Angeles Kings Anže Kopitar Anže Kopitar liga NHL
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

