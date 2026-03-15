Los Angeles Kings so s 4:6 izgubili pri New Jersey Devilsih. Tekmo si bo Anže Kopitar vseeno zapomnil. Dosegel je dva zadetka in tako postal najučinkovitejši hokejist v zgodovini kluba. Marcel Dionne je v 70 in 80 letih za Kingse dosegel 1.307 točk, Kopitar je zdaj pri 1.308. "To je noro! Tako veseli smo zanj," je poudaril soigralec Brandt Clarke.

Osemintridesetletni Anže Kopitar igra svojo zadnjo sezono v najmočnejši hokejski ligi na svetu. Vse je odigral za Los Angeles Kings. In zdaj tudi postal rekorder kluba. Njegov drugi gol na sobotni tekmi proti New Jersey Devilsom je bil 450. v njegovi bogati karieri. Tako je skupaj pri 1.308 točkah (še 858 podaj)). S tem je presegel dosedanjega rekorderja Kingsov, Kanadčana Marcela Dionna. "Počutil bi se precej bolje, če bi tekmo tudi zmagali," so bile prve besede Hrušičana. New Jersey je namreč zmagal s 6:4.

Celotna ekipa se je veselila zgodovinskega dosežka Anžeta Kopitarja. Foto: Reuters

"Mislim, da si bomo prav vsi zapomnili ta trenutek, pa če smo bili na ledu ali ne. To je noro! Tako veseli smo zanj," je o Kopitarjevem dosežku brez primere dejal Anžetov soigralec, Brandt Clarke. Ob koncu tekme so prav vsi hokejisti New Jerseyja sredi ledene plošče počakali in segli v roke slovenskemu asu. "Cenim vse bitke, ki smo jih vsa ta leta bili, z Jerseyjem in vsemi ostalimi ekipami. Bilo mi je v čast," je še dejal Kopitar, ki je z Los Angelesom dvakrat osvojil Stanleyjev pokal. Povsem je osredotočen na tekme, pravi, o koncu kariere, ki je oddaljen le še nekaj tednov sploh ne razmišlja.

Za 33. zmago Devilsov je ključni gol dve minuti in pol do konca tekme dosegel Jack Hughes, torej za vodstvo s 5:4. Vratar Jake Allen je zaustavil 27 strelov Kingsov. Ob Kopitarju sta ga premagala še Artemi Panarin in Taylor Ward. Za Los Angeles je bil to 24. poraz po rednem delu tekme (15-krat so izgubili v podaljšku oziroma po kazenskih strelih). Imajo 27 zmag in so z 69. točkami na 10. mestu zahodne konference. V pacifiški dviziji so šesti. Za končnico jim ne kaže dobro.

