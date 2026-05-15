Zakaj toliko žensk začne trenirati šele po 30. letu?

Zjutraj služba, popoldne obveznosti, vmes otroci, gospodinjstvo, utrujenost in občutek, da zase vedno zmanjka časa. Prav zato ni naključje, da veliko žensk začne resneje skrbeti za svoje telo in počutje šele po 30. letu. Ne zato, ker bi si nenadoma želele popolne postave, ampak ker telo začne opozarjati, da energija ni več samoumevna.

Vadba danes za mnoge ženske ni več povezana predvsem z videzom ali številko na tehtnici. Vedno več jih išče predvsem boljše počutje, več moči za vsakdan, manj bolečin in rutino, ki jo lahko vključijo v življenje brez ekstremnih diet in večurnih treningov.

Kot pravijo številne uporabnice Fit akademije, je največja sprememba pogosto ravno v odnosu do sebe: "Fit akademija mi je spremenila življenje in pogled nase. Čutim, da sem močnejša, samozavestnejša in bolj povezana s svojim telesom."

Ko nisi več na prvem mestu, telo začne opozarjati

Prav z leti se poleg obilice obveznosti začnejo pojavljati tudi prve težave, s katerimi telo opozarja na nelagodje, kot so bolečine v hrbtu, pomanjkanje energije, slabši spanec in utrujenost. Marsikatera ženska priznava, da je dolga leta sebe postavljala na zadnje mesto, dokler ni ugotovila, da brez skrbi zase dolgoročno ne more kakovostno skrbeti niti za druge.

Prav zato se veliko žensk danes začne gibati iz povsem drugačnih razlogov kot včasih. Ne zaradi pritiska okolice ali idealne postave, ampak zato, ker si želijo več energije, boljše počutje in občutek, da so spet naredile nekaj zase.

"Pridobila sem samozavest, izboljšala samopodobo in si napolnila baterije. Hvaležna sem do neba."

Vadba danes ni več ekstrem, ampak pot do dobrega počutja

Še pred nekaj leti je bila vadba za marsikoga povezana predvsem z odrekanjem, strogimi dietami in napornimi treningi, ki jih je bilo težko uskladiti z vsakdanom. Danes se odnos do gibanja spreminja. Vedno več žensk išče predvsem rutino, ki jo lahko dolgoročno ohranjajo in ki se prilagodi njihovemu življenju, ne obratno.

Pomembno postaja predvsem to, da se človek po vadbi počuti bolje, ima več energije in lahko vztraja tudi takrat, ko dnevi niso popolni. Prav zato postajajo vse bolj priljubljeni programi, ki omogočajo vadbo doma, krajše treninge in različne stopnje zahtevnosti.

Tudi v Fit akademija 19 so treningi razdeljeni na začetno in napredno raven, kar pomeni, da se lahko vsaka posameznica loti vadbe v svojem tempu in postopoma napreduje. Program vključuje različne tipe treningov, od vadb za moč in pilatesa do fizioterapevtskih vsebin in krajših treningov za dneve, ko zmanjka časa.

Prav občutek prilagodljivosti je za mnoge ključnega pomena: "Naučila sem se, da lahko sama prilagajam tempo in normalno živim, brez večjih odrekanj."

Zakaj je po 30. letu pomembna tudi vadba za moč?

Po 30. letu se v telesu začnejo dogajati spremembe, ki jih pogosto dolgo sploh ne opazimo. Mišična masa začne postopoma upadati, regeneracija je počasnejša, veliko žensk pa se prvič sreča tudi z bolečinami v hrbtu, slabšo držo in občutkom telesne šibkosti.

Prav zato strokovnjaki vse pogosteje poudarjajo pomen vadbe za moč, ne le zaradi videza, ampak predvsem zaradi zdravja. Vadba z lastno težo ali utežmi pomaga ohranjati mišično maso, izboljšuje stabilnost telesa in dolgoročno pomembno vpliva tudi na zdravje kosti, kar je še posebej pomembno pri preprečevanju osteoporoze.

Obenem danes takšna vadba ni več rezervirana samo za navdušenke nad fitnesom. Vedno več žensk se odloča za treninge, ki jih lahko izvajajo doma in prilagodijo svoji pripravljenosti. Prav raznolikost je eden od razlogov, da se veliko uporabnic lažje drži rutine tudi na dolgi rok.

Fit akademija19 zato vključuje različne tipe treningov, med drugim začetne in napredne vadbe, pilates, core treninge, fizioterapevtske vsebine in treninge za moč. Tako lahko vsaka najde obliko gibanja, ki ji ustreza, in jo lahko brez večjega pritiska vključi v svoj vsakdan.

Zakaj telo po 30. letu potrebuje več gibanja?

Redno gibanje po 30. letu ni pomembno le za kondicijo, ampak tudi za dolgoročno zdravje telesa. Zakaj?

Mišična masa začne postopoma upadati,

regeneracija je počasnejša,

več sedenja pogosto pomeni več bolečin v hrbtu in slabšo držo,

zaradi hormonskih sprememb postajata pomembnejši moč in stabilnost telesa,

vadba za moč pa dolgoročno pomembno vpliva tudi na zdravje kosti in zmanjševanje tveganja za osteoporozo.

Prav zato strokovnjaki priporočajo kombinacijo rednega gibanja, vaj za moč in uravnotežene prehrane z dovolj beljakovinami, za kar si prizadeva tudi FA 19.

Čeprav se veliko žensk začne gibati z željo po spremembi postave, jih poleg očitne spremembe telesa preseneti še nekaj drugega, in sicer sprememba v počutju. Več energije čez dan, boljši spanec, manj utrujenosti in tisti še kako dobrodošel občutek, da svoje telo spet doživljajo bolj pozitivno.

Že nekaj treningov na teden in bolj urejeni obroki lahko pomenijo veliko razliko pri tem, kako se posameznica počuti v svojem telesu.

Pomembno vlogo pri tem ima tudi občutek podpore in motivacije. Mnogim pomaga že to, da vedo, da niso same in da imajo ob sebi skupnost ljudi s podobnimi izzivi, cilji in vsakodnevnimi obveznostmi.

Tudi zato veliko uporabnic poudarja, da največja zmaga ni nujno številka na tehtnici, ampak občutek, da so naredile nekaj dobrega zase in da lahko pri tem vztrajajo brez občutka pritiska ali odrekanja.

Recept za več energije se začne na krožniku

Pri boljšem počutju z več energije pa pomembne vloge nima le gibanje, ampak tudi prehrana. Po 30. letu postanejo še posebej pomembne beljakovine, saj pomagajo pri ohranjanju mišične mase, daljši sitosti in regeneraciji po vadbi.

Težava pri vsakodnevni prehrani pogosto ni pomanjkanje motivacije, ampak predvsem vprašanje, kaj sploh pripraviti, ko zmanjka časa in idej. Prav zato so številnim uporabnicam v pomoč vnaprej pripravljeni recepti in jedilniki, ki jih lahko brez zapletenega načrtovanja vključijo v svoj vsakdan.

Program FA 19 vključuje več kot 70 receptov in tedenske jedilnike, novost letošnje izvedbe pa je, da imajo recepti zapisano tudi količino beljakovin. To uporabnicam omogoča še boljši pregled nad obroki in lažje načrtovanje prehrane, posebej v obdobju, ko želijo več pozornosti nameniti energiji, regeneraciji in občutku sitosti.

Velik poudarek programa ostaja tudi na tem, da prehrana ni zasnovana kot stroga dieta, ampak kot način prehranjevanja, ki ga je mogoče dolgoročno vzdrževati brez večjih odrekanj.

Preverite primer recepta iz Fit akadamije 19 z označeno količino beljakovin, ki je zasnovan tako, da združuje preprosto pripravo, uravnotežen obrok in podporo aktivnemu življenjskemu slogu.