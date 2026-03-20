Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Petek,
20. 3. 2026,
20.02

Osveženo pred

15 ur, 8 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Harg otok Harg vojna proti Iranu Donald Trump Hormuška ožina

Petek, 20. 3. 2026, 20.02

15 ur, 8 minut

Trump razmišlja o tvegani operaciji

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Yellow 6,82
Donald Trump | Donald Trump naj bi razmišljal o zelo tvegani vojaški operaciji: zavzetju strateško pomembnega iranskega otoka Harg. | Foto Guliverimage

Donald Trump naj bi razmišljal o zelo tvegani vojaški operaciji: zavzetju strateško pomembnega iranskega otoka Harg.

Foto: Guliverimage

Trumpova administracija razmišlja o načrtih za okupacijo ali blokado iranskega otoka Harg, da bi pritisnila na Iran, naj ponovno odpre Hormuško ožino, so za ameriški medij Axios povedali štirje viri.

Predsednik Donald Trump ne more končati vojne, vsaj pod svojimi pogoji, dokler ne konča iranskega nadzora nad ladijskim prometom skozi Hormuško ožino. Medtem svetovne cene energije naraščajo.

Tvegani naskok na otok Harg

Vendar pa bi operacija za prevzem otoka Harg, ki leži 24 kilometrov od iranske obale in predela 90 odstotkov iranskega izvoza surove nafte, lahko ameriške čete postavila bolj neposredno na bojno linijo. Tako bi se takšna operacija začela šele, ko bi ameriška vojska še bolj oslabila iransko vojaško zmogljivost okoli Hormuške ožine.

Vir za Axios je dejal, da potrebujejo približno mesec dni, da Irance še bolj oslabijo z napadi, nato zavzamejo Harg in ta otok uporabijo v pogajanjih s Teheranom.

Otok Harg ne leži v Hormuški ožini, ampak 483 kilometrov severneje v Perzijskem zalivu.

V Perzijski zaliv prihajajo marinci

Operacija zavzetja otoka Harg, če bo odobrena, bo zahtevala tudi več vojakov. Tri različne enote marincev so na poti v regijo. Bela hiša in Pentagon razmišljata, da bi kmalu poslali še več vojakov, je povedal ameriški uradnik.

Otok Harg (označen z rdečo barvo na zemljevidu) ne leži v Hormuški ožini (označena z modro puščico), ampak precej severneje od nje. Foto: Google Maps/posnetek zaslona

Kot pravijo viri, si Trump želi, da bi bil Hormuz odprt. "Če mora za to zavzeti otok Harg, se bo to zgodilo. Če se bo odločil za obalno invazijo, se bo to zgodilo. Vendar ta odločitev še ni bila sprejeta," je za Axios povedal visoki uradnik administracije.

Bodo ameriški vojaki stopili na iranska tla?

"V konfliktih pod vsakim predsednikom, vključno s Trumpom, smo vedno imeli vojake na terenu. Vem, da je to v medijih fiksacija in razumem politiko, vendar bo predsednik storil, kar je prav," je dejal drugi visoki uradnik in dodal, da še ni bila sprejeta nobena odločitev.

Obstajajo pa tudi zadržki glede osvojitve Harga. Čeprav je otok ključnega pomena za iransko naftno industrijo, ni nobenega zagotovila, da bi njegovo zavzetje prepričalo Teheran, da sklene mir pod Trumpovimi pogoji.

Svarila pred zavzetjem Harga

Kontraadmiral (v pokoju) Mark Montgomery je za Axios povedal, da bi takšna misija lahko ameriške čete izpostavila nepotrebnemu tveganju glede na negotove možnosti. "Če zasedemo otok Harg, bodo zaprli pipo na drugem koncu, saj ne nadzorujemo njihove proizvodnje nafte," je dejal.

Otok Harg leži 24 kilometrov od iranske obale in predela 90 odstotkov iranskega izvoza surove nafte. Na fotografiji: iranski tanker čaka na natovarjanje nafte v pristanišču na otoku Harg. Foto: Guliverimage

Montgomery je dejal, da je bolj verjetno, da bodo ZDA po približno dveh tednih napadov za zmanjšanje iranskih zmogljivosti v ožino poslale rušilce in letala, da bi spremljale tankerje, s čimer bi odpravile potrebo po invaziji.

Zračni napadi na Harg

Prejšnji petek je ameriška vojska izvedla obsežne zračne napade na številne vojaške cilje na otoku Harg. "Otok lahko zasedemo kadarkoli želimo. Pravim mu tisti majhen otok, ki je tam tako popolnoma nezaščiten. Uničili smo vse, razen cevi. Te smo pustili, ker bi njihova obnova trajala leta," je Trump dejal v četrtek.

Trump je novinarjem v četrtek tudi povedal, da nikamor ne pošilja vojakov, čeprav je dodal: "Če bi, vam zagotovo ne bi povedal."

Zavzetje ali blokada otoka?

V zakulisju so trije viri povedali, da se resno razmišlja o okupaciji otoka s kopenskimi četami. Druga možnost je uvedba pomorske blokade in preprečevanje dosega otoka tankerjem.

Eden od virov je za Axios povedal, da so se celo posvetovali z odvetniki Pentagona, da bi podali mnenja o zakonitosti takšnih morebitnih potez.

Harg otok Harg vojna proti Iranu Donald Trump Hormuška ožina
