To je glavna iranska šibka točka. Zakaj je Izraelci niso napadli?

Izrael se je vzdržal uničenja naftnega pristanišča na otoku Harg, najpomembnejšega vira tuje valute za Teheran, čeprav je o njem razpravljal. S prihodki od nafte, ki odhaja v svet skozi to pristanišče, Iranci med drugim financirajo kupovanje kitajskega raketnega goriva in severnokorejske jedrske opreme, piše ameriški vojaški analitik Edward Luttwak v nemškem mediju Die Welt.

Harg kot izraelski pogajalski adut?

Tankerji zaradi plitve vode ne morejo neposredno pristati ob iranski obali in jih je treba naložiti daleč na morju. Izrael bi te terminale zlahka napadel iz zraka in s tem dosegel velik gospodarski učinek, saj ima Iran le majhne devizne rezerve. Brez tekočih nakazil iranski centralni banki bi se te izčrpale v nekaj dneh, poudarja vojaški analitik.

Vendar Izrael na koncu ni napadel Harga. Izraelci lahko tako še vedno grozijo Irancem, da bodo napadli Harg, če bodo Iranci napadli Združene arabske emirate in Savdsko Arabijo, predvsem pa želijo preprečiti, da bi Iranci napadli velikanski naftni terminal Savdske Arabije v Ras Tanuri, kjer vsak dan na tankerje natovorijo več kot osem milijonov sodčkov surove nafte.

In če bi Iranci napadli Ras Tanuro?

Če bi Iranci napadli Ras Tanuro, bi se lahko desetina načrpane nafte po svetu nenadoma sesula, cena nafte pa bi se zvišala za vsaj 20 odstotkov. To bi tudi oslabilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa in okrepilo izolacionistične sile v njegovi stranki, ki nasprotujejo njegovi politiki na Bližnjem vzhodu.

Pristanišče Ras Tanura, od koder Savdska Arabija v svet izvaža svojo nafto. Iranski napad na pristanišče bi ohromil izvoz savdske nafte. Foto: Reuters

Med izraelsko-iransko vojno so Iranci grozili z zaprtjem Hormuške ožine za ves izvoz, razen za iranski. Iran bi to zaporo zlahka uveljavil z nekaj napadi na tankerje. Toda do zdaj iransko vodstvo teh groženj ni uresničilo, ker vedo, da bi v tem primeru Izrael z uničenjem pristanišča na otoku Harg ustavil iranski izvoz nafte, še piše Luttwak.