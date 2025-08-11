Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
11. 8. 2025,
22.28

Osveženo pred

55 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
FIFA Gianni Infantino SP 2026

Ponedeljek, 11. 8. 2025, 22.28

55 minut

Bi bili eden izmed 65.000 prostovoljcev na SP 2026? FIFA odprla stran s prijavo.

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
SP 2026 | SP 2026, na katerem bo nastopilo kar 48 reprezentanc, bo potekalo v ZDA, Mehiki in Kanadi. | Foto Guliverimage

SP 2026, na katerem bo nastopilo kar 48 reprezentanc, bo potekalo v ZDA, Mehiki in Kanadi.

Foto: Guliverimage

Krovna nogometna zveza Fifa je danes zagnala projekt iskanja prostovoljcev za svetovno prvenstvo naslednje leto, ki ga bodo gostile ZDA, Mehika in Kanada. Krovna zveza je sporočila, da bo za največje takšno tekmovanje doslej potrebovala približno 65.000 prostovoljcev.

Las Vegas Super Bowl 2024
Sportal Žreb za SP 2026 petega decembra v Las Vegasu

Ljubitelji nogometa, ki jih takšna vloga na SP zanima, lahko zdaj na spletni strani Fife izpolnijo prijavo in se potegujejo za sodelovanje v doslej največjem projektu prostovoljstva na nogometnih SP.

Ker bo SP naslednje leto prvo z 48 sodelujočimi ekipami in bo zaradi tega tudi več tekem, se je povečalo tudi število prostovoljcev, ki bodo pomagali med tekmovanjem.

Kot je pojasnila Fifa, bodo 65.000 prostovoljcev razdelili na 23 območij. To ne bodo le stadioni v 16 mestih, ki bodo gostila tekme, temveč tudi prizorišča za treninge, letališča ali uradni hoteli.

Gianni Infantino je prepričan, da bo SP 2026 uspešen v vseh pogledih. | Foto: Guliverimage Gianni Infantino je prepričan, da bo SP 2026 uspešen v vseh pogledih. Foto: Guliverimage

"Prostovoljci so srce, duša in nasmeh Fifinih tekmovanj. So v srcu dogajanja, imajo dostop v zakulisje in dobijo nepozabne spomine za vse življenje," je pozitivne plati prostovoljstva opisal predsednik Fife Gianni Infantino.

Med pogoji, ki jih zahteva Fifa, so polnoletnost, solidno znanje angleščine, za prizorišča v Mehiki še španščine. V Kanadi je znanje francoščine zaželeno, znanje drugih jezikov pa bo dodaten plus. Kandidati se lahko prijavijo tudi brez izkušenj s prejšnjih podobnih tekmovanj. Izbrani kandidati bodo program usposabljanja za SP začeli oktobra letos.

FIFA Gianni Infantino SP 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.