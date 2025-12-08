Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
8. 12. 2025,
13.20

Osveženo pred

41 minut

Ponedeljek, 8. 12. 2025, 13.20

41 minut

Son Heung-min

Kapetanu Južne Koreje grozila in ga izsiljevala za denar, zdaj mora za štiri leta v zapor

Avtor:
STA

Son Heung-min | Son Heung-min je kapetan Južne Koreje, s katero ga čaka nastop na SP 2026. | Foto Reuters

Son Heung-min je kapetan Južne Koreje, s katero ga čaka nastop na SP 2026.

Foto: Reuters

Ženska, ki je za denar izsiljevala kapetana južnokorejske nogometne reprezentance Son Heung-mina, češ da je noseča z njegovim otrokom, je bila danes obsojena na štiri leta zapora. Kot poroča tamkajšnja agencija Yonhap, je ženska lani od Sona izsilila 300 milijonov wonov (približno 176.000 evrov).

Ženska s priimkom Yang je od prvega zvezdnika Južne Koreje izsilila denar tako, da mu je poslala posnetek ultrazvoka ploda in grozila, da bo to objavila v javnosti.

Gotovino naj bi zapravila za luksuzno in dizajnersko blago, preden sta ona in sostorilec s priimkom Yong, sicer njen takratni fant, ki je bil zaradi poskusa izsiljevanja obsojen na dve leti zapora, poskušala od zvezdnika Los Angelesa izsiliti še 70 milijonov wonov (41.000 evrov).

Zdaj 33-letni Son Heung-min je zavrnil plačilo, stopil v stik s policijo, kar je privedlo do poznejše aretacije in obtožnice. Oba izsiljevalca sta bila sicer od maja v priporu.

Obtoženca sta izkoristila Sonovo slavo in njegovo "ranljivost" za vrsto kaznivih dejanj, ki sta jih storila, kar mu je povzročilo veliko duševno bolečino, zapis v sodbi navaja francoska tiskovna agencija AFP.

