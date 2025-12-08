Ženska, ki je za denar izsiljevala kapetana južnokorejske nogometne reprezentance Son Heung-mina, češ da je noseča z njegovim otrokom, je bila danes obsojena na štiri leta zapora. Kot poroča tamkajšnja agencija Yonhap, je ženska lani od Sona izsilila 300 milijonov wonov (približno 176.000 evrov).

Ženska s priimkom Yang je od prvega zvezdnika Južne Koreje izsilila denar tako, da mu je poslala posnetek ultrazvoka ploda in grozila, da bo to objavila v javnosti.

Gotovino naj bi zapravila za luksuzno in dizajnersko blago, preden sta ona in sostorilec s priimkom Yong, sicer njen takratni fant, ki je bil zaradi poskusa izsiljevanja obsojen na dve leti zapora, poskušala od zvezdnika Los Angelesa izsiliti še 70 milijonov wonov (41.000 evrov).

Zdaj 33-letni Son Heung-min je zavrnil plačilo, stopil v stik s policijo, kar je privedlo do poznejše aretacije in obtožnice. Oba izsiljevalca sta bila sicer od maja v priporu.

Obtoženca sta izkoristila Sonovo slavo in njegovo "ranljivost" za vrsto kaznivih dejanj, ki sta jih storila, kar mu je povzročilo veliko duševno bolečino, zapis v sodbi navaja francoska tiskovna agencija AFP.