Iranska delegacija se bo v petek udeležila žreba svetovnega nogometnega prvenstva 2026 v ZDA, čeprav je pred dnevi zaradi vizumskega spora zagrozila z bojkotom. Iran je zaprosil za devet vizumov, a so mu jih ZDA izdale le štiri, med zavrnjenimi pa je bil tudi Mehdi Taj, predsednik iranske nogometne zveze (FFIRI), poroča BBC.

Mehdi Taj je ta teden dejal, da se je pogovarjal s predsednikom Fife Giannijem Infantinom in da se žrebanja ne bo udeležil nihče iz Irana, če ne bodo vizumov izdali vsem.

Grožnje pa očitno ne bodo uresničili, saj sta iranski selektor Amir Ghalenoi in Omid Jamali, vodja mednarodnih odnosov pri FFIRI, že odpotovala v ZDA. Žreb bo v petek v Washingtonu.

Iran se je uvrstil na svoje sedmo svetovno prvenstvo in četrto zaporedoma.

ZDA, ki soorganizirajo turnir skupaj s Kanado in Mehiko, imajo zaradi političnih in varnostnih razlogov že dolgo stroge vizumske omejitve za Irance.

