Ministrstvo vrnilo fotografijo, na kateri je Trump: "Nismo je umaknili, da bi ga zaščitili"

Ameriško pravosodno ministrstvo je v nedeljo v javno zbirko dokumentov, povezanih s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, vrnilo fotografijo, na kateri je med drugim viden ameriški predsednik Donald Trump. Omenjeno fotografijo je ministrstvo v soboto nepričakovano umaknilo iz spletne zbirke, poročajo tuji mediji.

Ministrstvo je v nedeljo na omrežju X sporočilo, da jih je zvezno tožilstvo v New Yorku opozorilo, da bi fotografija lahko razkrivala katero od Epsteinovih žrtev. Zaradi previdnosti so fotografijo umaknili in jo še enkrat preverili, so navedli. "Po pregledu je bilo ugotovljeno, da ni dokazov, da bi bila katera od Epsteinovih žrtev upodobljena na fotografiji, zato je bila ponovno objavljena brez kakršnihkoli sprememb ali zakritij," je dodalo ministrstvo.

"Fotografije nismo umaknili, da bi zaščitili Trumpa"

Gre za fotografijo omarice z odprtim predalom, na kateri so številne fotografije. Na eni od njih sta ameriški predsednik Donald Trump in prva dama Melania Trump v družbi Epsteinove nekdanje partnerice Ghislane Maxwell.

Namestnik pravosodne ministrice ZDA Todd Blanche je zavrnil očitke demokratov, da je ministrstvo sporno fotografijo umaknilo iz političnih razlogov, in sicer da bi zaščitilo Trumpa.

Po poročanju ameriških medijev je pravosodno ministrstvo po petkovi objavi Epsteinovih dosjejev iz spletne zbirke dokumentov naknadno umaknilo najmanj 16 dokumentov. Blanche je dejal, da so 16 fotografij umaknili na prošnjo organizacij, ki zagovarjajo žrtve. Napovedal je, da bodo fotografije ponovno objavili, potem ko jih bodo preverili in po potrebi zakrili Epsteinove žrtve na njih, navaja Guardian.

Ministrstvo do roka objavilo le del dokumentov

Ameriško pravosodno ministrstvo je do petka, ko se je iztekel rok za objavo vseh Epsteinovih dosjejev, objavilo le del dokumentov, veliko pa jih je popolnoma zakrilo.

Demokratski kongresnik Ro Khanna in njegov republikanski kolega Thomas Massie, ki sta bila pobudnika javne objave Epsteinovih dosjejev, sta po poročanju BBC v nedeljo zatrdila, da bosta zaradi nespoštovanja zakonskih določb ukrepala zoper pravosodno ministrico Pam Bondi.

Massie je za ameriške medije po poročanju BBC dejal, da razmišljata o sicer redko uporabljenem pravnem sredstvu. Pripravljata resolucijo, s pomočjo katere bi Predstavniški dom ameriškega kongresa ministrico Pam Bondi kaznoval za vsak dan, ko ne bo objavila vseh zahtevanih dokumentov. Drugi ukrep, ki bi ga teoretično lahko uporabili zoper Bondi, je ustavna obtožba.

Blanche je v nedeljo po poročanju Guardiana zatrdil, da ministrstvo ni imelo dovolj časa, da bi do preteklega petka pregledalo vse dokumente in v njih ustrezno zakrilo imena in druge podatke o Epsteinovih žrtvah. Poudaril je, da gre za okrog milijon strani dokumentov in da so na skoraj vsakem so informacije o žrtvah, ki jih ministrstvo zaradi zaščite mora zakriti.