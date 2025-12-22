Na Kočevskem iščejo kosmatega osumljenca, ki je premaknil kamero

V zavodu Kočevsko so delili videoposnetek stacionarne kamere, ki jo je nenamerno premaknil največji prebivalec Kočevskih gozdov in ob tem hudomušno zapisali, da iščejo osumljenca, ki je premaknil kamero in je še vedno na prostosti.

"Naša gozdna kamera je ujela zelo radovednega osumljenca, ki jo je pregledal in premaknil. Nazadnje je bil viden, ko je na Kočevskem vohal naokoli," so zapisali na profilu Kočevsko.

Hudomušnemu zapisu in videoposnetku iz osrčja Kočevskih gozdov so dodali še, da medvedjega osumljenca iščejo in se ta še naprej prosto sprehaja: "Kamera premaknjena, osumljenec na prostosti! Nam pomagate prepoznati 'krivca'?" so se še pošalili.

Medvedi veljajo za največjega prebivalca slovenskih in Kočevskih gozdov, poleg tega pa rjavi medvedi veljajo tudi za največje predstavnike zveri. V prvi vrsti je medved nočna žival, čeprav ga neredko vidimo tudi podnevi.

Zimo prespi, a le hibernira

Medved zimo prespi, vendar to ni pravo zimsko spanje (gre za hibernacijo) in je rahlo. Medved tudi pozimi pogosto zapusti brlog. Medvedka med zimskim spanjem celo koti. Telesna temperatura se zmanjša le za dve stopinji Celzija, kar je še vedno v mejah telesne temperature budnega medveda, je zapisano na spletni strani Lovske zveze Slovenije.

Medvedom se pozimi opazneje upočasni srčni utrip. Mirujejo več mesecev, zunanja temperatura pa je lahko ves čas pod zmrziščem. Visoko telesno temperaturo vzdržujejo samo z živahno presnovo, pozimi pa ne pijejo in se ne hranijo. Ker v tem času tudi ne iztrebljajo, se jim v telesu kopičijo strupeni produkti presnove, zlasti sečnina.

Medvedi so vsejede zveri

"Zimsko spanje" medveda je torej posebna oblika stradanja z zmožnostjo nevtraliziranja strupenih produktov presnove, pojasnjujejo na LZS. Medved je vsejed: hrani se z glivami, gozdnimi plodovi, podzemnimi deli rastlin in njihovimi zelenimi deli, nevretenčarji, glodavci in mrhovino, še pojasnjujejo na Lovski zvezi Slovenije. Odrasle parkljarje lahko medved ujame samo v visokem snegu.

V Sloveniji skorajda nimajo naravnih sovražnikov

Pozimi (od decembra do februarja) medvedka praviloma v brlogu skoti od enega do štiri mladiče. Na Kočevskem je v leglu povprečno 1,7 mladiča. Ker medvedka koti med "zimskim spanjem", ko se ne hrani, so mladiči ob rojstvu presenetljivo majhni, saj tehtajo vsega okrog 700 gramov. Spolno dozorijo v starosti 2,5 do 4 let, življenjska doba medveda pa je od 30 do 40 let. Pri nas skorajda nimajo naravnih sovražnikov.

Medvedov življenjski prostor so listnati, iglasti in mešani gozdovi v nižinah in gorah. Na njihovo izbiro habitata zelo vpliva človek, v Sloveniji pa medvedi najboljše razmere najdejo na višini od 400 do 1.200 metrov, še pojasnjujejo na LZS.

Preberite še: