A. P. K.

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
13.55

Lovska družina delila neverjeten posnetek: jelen za las pobegnil tropu volkov #video

A. P. K.

Jelen, sneg, divja žival | Je jelena v zimski pokrajini rešil dober vid, voh ali sluh? | Foto Facebook/Lovska družina Col

Je jelena v zimski pokrajini rešil dober vid, voh ali sluh?

Foto: Facebook/Lovska družina Col

Lovska družina Col je na svojih družbenih profilih delila neverjeten posnetek, ki prikazuje nepredvidljivo zimsko dogajanje iz osrčja njihovega teritorija. Ena izmed njihovih stacionarnih kamer je namreč ujela jelena, ki je le za las ušel tropu volkov, ki se je na istem mestu mimo kamere sprehodil le čez kratek čas.

Življenje v divjini zna biti kruto in neusmiljeno. Še posebej to velja za zimski čas, ko rastlinje, gozdove in travnike pobeli sneg, kar divjim živalim, ki zime ne prespijo, povzroča kar precej preglavic pri iskanju hrane.

Ena izmed stacionarnih kamer Lovske družine Col je posnela zanimivo dogajanje na območju njihovega teritorija v okolici Ajdovščine. Posnela je namreč jelena, ki je v zasneženem terenu iskal hrano, nato se je urno podal v beg. Kmalu je postalo jasno, zakaj. Na isto mesto je le malo zatem prispel trop volkov, ki ga je jelen najverjetneje z ostrim vohom in sluhom zaznal. Volkovi so se v drncu sprehodili mimo kamere.

Poglejte si nočni posnetek dogajanja:

"Tudi nekatere predele našega lovišča je pobelil sneg, ki pa nekaterim bolj ustreza kot drugim. Snežne razmere popolnoma spremenijo pravila gibanja in zaznavanja v naravi, kjer v praksi vidimo, kako delujejo obrambni mehanizmi divjadi," so ob posnetku zapisali v Lovski družini Col.

Ob tem so gledalce vprašali, s čim menijo, da je jelen začutil trop volkov, ki se mu je približeval v tišini snega. Je jelenu "pri preživetju" v težkih razmerah pomagal vid, voh ali sluh, so vprašali gledalce.

Samci so pozimi lahko tudi samotarji

Jeleni so aktivni zlasti v mraku in ponoči. Podnevi počivajo v zavetju dreves, z mrakom pa gredo na pašo. So prežvekovalska vrsta, ki se hrani predvsem s travami. Jeleni veljajo za čredne živali. Ponekod v Evropi so pozimi že zabeležili večstoglave črede. Košute s teleti se družijo med sabo, samci pa pozimi sestavljajo svoje trope ali pa so samotarji. Tropi jelenov razpadejo v začetku parjenja (ruka), to je septembra, ko si v medsebojnih bojih poskušajo pridobiti čim več košut.

Največji plenilec jelenjadi je volk

Življenjska doba jelena je od 15 do 20 let, povprečna pa od pet do šest let. Najpomembnejši plenilec jelenjadi je volk. V jelenovi prehrani večji del obsegajo trave, semena in plodovi. Pozimi lahko objeda iglavce in lupi lubje, je zapisano na spletnih straneh Lovske zveze Slovenije.

Jelenov življenjski prostor so predvsem gozdovi od nižin do gornje gozdne meje. Najbolj mu ustrezajo stičišča gozdov in odprtih (obdelovalnih) površin. V Sloveniji največ jelenjadi živi v dinarskih bukovo-jelovih gozdovih in njihovih spremenjenih, zlasti zasmrečenih sestojih, še piše na LZS.

