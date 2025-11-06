Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

Četrtek,
6. 11. 2025,
14.54

41 minut

sečnja gozdar žival divje živali medved posnetek Slovenski državni gozdovi SiDG

Četrtek, 6. 11. 2025, 14.54

41 minut

Med sečnjo v gozdu posnel medvedjo družinico #video

A. P. K.

Na videoposnetek je gozdar ujel dva medveda, ki sta se kaj hitro izgubila v gozdu.

Na videoposnetek je gozdar ujel dva medveda, ki sta se kaj hitro izgubila v gozdu.

Foto: SIDG

Gozdar, ki je na območju snežniških gozdov opravljal sečnjo, je med delom posnel medvedjo družino, ki se je precej hitro odpravila v gozd in se za tamkajšnje delo gozdarjev ni kaj dosti zmenila.

"Tudi medveda sta izkoristila lep sončen dan za sprehod. Ni ju zmotil niti gozdarski traktor naših izvajalcev Gozdarstva Mele," so ob videoposnetku, na katerem je gozdar na varni razdalji posnel dva medveda, zapisali v družbi Slovenski državni gozdovi. Najverjetneje gre za mamo medvedko in malega medvedka, ki sta se odpravila v notranjost snežniških gozdov.

Poglejte:

Lep posnetek medvedov v jesenskem času so pohvalili tudi številni ljubitelji živali, nekateri izmed njih pa so opisali tudi svoje izkušnje srečanja z rjavimi kosmatinci: "Na Snežniku sem ga srečala tudi že sama ... ravno sem ga zmotila pri kosilu in prav nič se ni bal ali pustil motiti," je zapisala ena izmed komentatork.

"Lepe živali", "Lepota gozda", "Kralj kočevskih gozdov" ter številni podobni komentarji so se zvrstili pod videoposnetkom, kjer so komentatorji še poudarili, da je gozd dom divjih živali, kamor pridemo ljudje in s katerim moramo ravnati skrbno.

Medved v Sloveniji najraje prebiva v bukovo-jelovih gozdovih

Medvedov življenjski prostor so listnati, iglasti in mešani gozdovi v nižinah in gorah. V Sloveniji je najpogostejši v bukovo-jelovih gozdovih dinarskega visokogorskega krasa. Na izbiro habitata zelo vpliva človek. Pri nas najde najboljše razmere na višini 400–1200 metrov, je zapisano na straneh Lovske zveze Slovenije.

Priprave na zimsko spanje oziroma hibernacijo

Medved zimo prespi, vendar to ni pravo zimsko spanje (gre za hibernacijo), je rahlo. Medved tudi pozimi pogosto zapusti brlog. Medvedka med zimskim spanjem celo koti. Njihova telesna temperatura se zmanjša le za dve stopinji Celzija, kar je še vedno v mejah telesne temperature budnega medveda. Opazneje se upočasni srčni utrip. Medved miruje več mesecev, zunanja temperatura pa je lahko ves čas pod zmrziščem. Visoko telesno temperaturo vzdržuje samo z živahno presnovo, pozimi pa ne pije in se ne hrani, je še zapisano na straneh Lovske zveze.

