Oglasili so se s Kriške gore in pojasnili, zakaj bo do priljubljene koče vodila gozdna vlaka

Po včerajšnji novici, da na zadnjem delu pohodniške poti do koče na Kriški gori urejajo vlako oziroma pot do priljubljene izletniške točke spreminjajo v terensko cesto, so se oglasili s Kriške gore in nekoliko pomirili strasti. Zapisali so, da Kriška gora ne "bo dobila prave asfaltirane ceste, prav tako do vrha ne boste prišli ne z avtomobilom ne z organiziranim prevozom". Pojasnili so še, da je bila gozdna vlaka (kjer je nekoč potekala pohodniška pot) narejena z namenom gospodarjenja z gozdom, za kar so bila pridobljena tudi vsa dovoljenja.

"Cesta oz., bolje rečeno, gozdna vlaka je bila narejena z namenom gospodarjenja z gozdom, za kar so bila pridobljena tudi vsa dovoljenja. Gozd je seveda v zasebni lasti in ni na nas, da se v to vtikamo. Seveda pa si kot planinci, obiskovalci narave, hribov, gora lahko vedno dovolimo, da smo prizadeti, kadar nekdo grobo poseže v prostor, ki ga imamo radi in o tem lahko tudi javno spregovorimo," so zapisali na profilu na Facebooku Kriška gora.

Dodali so, da je marsikateri komentar sicer presegel mejo dobrega okusa, a gre pri tem vendarle za osebna mnenja, ki jih lahko vsakdo po lastni presoji tudi izrazi. "Kriška gora je bila kraljestvo divjega petelina in muflona, tokrat pa debata teče o cesti, asfaltu, zapornicah in cestnini. Mogoče se pa moramo vseeno malo zamisliti nad našim razmišljanjem," so še zapisali.

V komentarjih so številni med drugim pograjali tudi to odločitev lastnikov, pri kateri gre po njihovem mnenju za grob poseg v naravo in v tem primeru nikakor ne gre za gospodarje z gozdovi. Eden izmed njih se je oglasil tudi pod objavo in pojasnil trenutno stanje pod Kriško goro.

Prebivalci okoliških krajev pod Kriško goro opozarjajo na nevzdržno stanje

"Naj ti, ki so razrili vse pod in na Kriško goro, tudi za seboj pospravijo – trenutno imamo že dolgo časa popolnoma razrite poti, nič ni urejeno nazaj, debla ležijo na tleh – lastniki gozdov nimajo samo pravic, imajo tudi dolžnosti!" je zapisal vidno vzhičeni in razburjeni prebivalec ene izmed vasi pod priljubljeno izletniško točko.

Ogorčeni prebivalec izpod Kriške gore: "Zadnje čase je promet postal resnično neobvladljiv"

"Da o raznih voznikih štirikolesnikov, ki se vozijo po prepovedanih delih in so nevarni tako za sprehajalce kakor divjad, sploh ne govorim. Očitno bo treba aktivirati inšpekcijo in policijo? Predlagam, da prebivalci Vetrna skupaj razmislimo o možnosti postavitve zapornice oziroma druge ustrezne prometne omejitve. Zadnje čase je promet postal resnično neobvladljiv – predvsem ob koncih tedna je količina vozil izjemna. Mimo naših hiš se vsakodnevno pelje na stotine avtomobilov, kar povzroča gnečo, nevarne situacije pri srečevanju vozil ter dodatno uničuje cesto in okolico hiš," je med drugim zapisal in dodal, da so na cesti poleg osebnih vozil velika težava tudi tovornjaki, ki močno presegajo dovoljeno maso za to cesto.

"Kultura je na podnu"

"Ti prevažajo debla in s tem popolnoma uničujejo vozišče. Nedavno smo sicer dobili nov asfalt, a je že poškodovan. Kdo bo odgovarjal za stroške popravil? Trenutno se zdi, da nihče," je še zapisal prebivalec Zgornjega Vetrna in opozoril tudi na neposlušnost tamkajšnje občine, ki se na njihove pozive žal ne odzove. "Na začetku vasi je bila nekoč postavljena prometna tabla, ki je jasno označevala največjo dovoljeno maso vozil, vendar je bila odstranjena. Pisno pojasnilo občine, zakaj je bila tabla odstranjena, ni bilo zadovoljivo – konkretnega odgovora mi niso znali dati," je še zapisal komentator in dodal, da ozka vaška cesta ni bila nikoli in tudi zdaj ni namenjena takemu prometu, ter predlagal drugačno prometno ureditev za prevoz lesa. "Tako bi se razbremenil promet skozi naše naselje ter izboljšala varnost in kakovost bivanja prebivalcev," je še zapisal in med drugim predlagal uvedbo parkirnine v vasi Gozd.

Opozoril je tudi na neprimerno obnašanje številnih pohodnikov in med drugim naštel nekaj primerov take nekulture: sesuti smetnjaki, smeti, ki so odvržene na poti do Kriške, in "pohodniki'", ki ne znajo več niti pozdraviti. "Kultura je na podnu," je še zapisal in dodal, da meni, da obstoječe stanje ni več vzdržno ter da je nujno poiskati trajno rešitev, ki bo omogočila mir, varnost in ohranitev cestne infrastrukture v naselju.