Rakun vdrl v trgovino z alkoholom, se napil in obležal. Kaj se je zgodilo potem?

Prodajalci trgovine z alkoholnimi pijačami v Ashlandu v Virginiji so bili ob prihodu na delo priča neverjetnemu prizoru. Ponoči je namreč v trgovino vdrl rakun, s polic podrl več steklenic alkoholnih pijač, popil politi alkohol in pijan obležal na podu stranišča, poroča CNN.

Rakun je v soboto zgodaj zjutraj vlomil v zaprto trgovino z alkoholnimi pijačami v Virginiji in začel lomastiti po spodnji polici, kjer so bile shranjene različne vrste viskija. Razbojnik je imel očitno veliko dela, saj so prodajalci, ki so zjutraj prišli na delo, naleteli na strašen prizor: steklenice so bile razbite, stropna ploščica se je zrušila, vse naokoli je bil po tleh polit alkohol. Na koncu prodajalne, v stranišču, pa je prodajalec našel še negibnega, omedlelega rakuna.

A raccoon broke into a Virginia liquor store, then passed out in the bathroom. pic.twitter.com/Vp11ih6EY6 — Pop Crave (@PopCrave) December 2, 2025

"Rada imam rakune," je dejala Samantha Martin, policistka, ki dela pri lokalnem zavodu za nadzor živali. "So smešna mala bitja. Padel je skozi eno od stropnih ploščic in divjal, pri čemer je vse popil," je pojasnila.

Odpeljali so ga v zavetišče, kjer se je streznil

Dejala je, da je rakuna odpeljala nazaj v zavetišče za živali. Med potjo se je, kot je priznala, precej hihitala. "Še en nor dan v življenju policista za nadzor živali," je dejala.

Predstavniki Zavetišča za živali okrožja Hanover so pohvalili Martinovo za ukrepanje in dodali, da se je rakun streznil. "Po nekaj urah spanja in brez znakov poškodb, razen morda mačka in slabih življenjskih odločitev, smo ga izpustili nazaj v divjino. Upajmo, da se je naučil, da vlom ni rešitev," so še dodali v zavetišču.