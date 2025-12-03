Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Sreda,
3. 12. 2025,
15.19

Osveženo pred

1 ura, 29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
alkohol trgovina vlomilec rakun

Sreda, 3. 12. 2025, 15.19

1 ura, 29 minut

Rakun vdrl v trgovino z alkoholom, se napil in obležal. Kaj se je zgodilo potem?

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Rakun | Rakun se je po nekaj urah streznil in izpustili so ga nazaj v divjino. | Foto X/@PopCrave

Rakun se je po nekaj urah streznil in izpustili so ga nazaj v divjino.

Foto: X/@PopCrave

Prodajalci trgovine z alkoholnimi pijačami v Ashlandu v Virginiji so bili ob prihodu na delo priča neverjetnemu prizoru. Ponoči je namreč v trgovino vdrl rakun, s polic podrl več steklenic alkoholnih pijač, popil politi alkohol in pijan obležal na podu stranišča, poroča CNN.

Rakun je v soboto zgodaj zjutraj vlomil v zaprto trgovino z alkoholnimi pijačami v Virginiji in začel lomastiti po spodnji polici, kjer so bile shranjene različne vrste viskija. Razbojnik je imel očitno veliko dela, saj so prodajalci, ki so zjutraj prišli na delo, naleteli na strašen prizor: steklenice so bile razbite, stropna ploščica se je zrušila, vse naokoli je bil po tleh polit alkohol. Na koncu prodajalne, v stranišču, pa je prodajalec našel še negibnega, omedlelega rakuna. 

"Rada imam rakune," je dejala Samantha Martin, policistka, ki dela pri lokalnem zavodu za nadzor živali. "So smešna mala bitja. Padel je skozi eno od stropnih ploščic in divjal, pri čemer je vse popil," je pojasnila. 

Odpeljali so ga v zavetišče, kjer se je streznil 

Dejala je, da je rakuna odpeljala nazaj v zavetišče za živali. Med potjo se je, kot je priznala, precej hihitala. "Še en nor dan v življenju policista za nadzor živali," je dejala. 

Predstavniki Zavetišča za živali okrožja Hanover so pohvalili Martinovo za ukrepanje in dodali, da se je rakun streznil. "Po nekaj urah spanja in brez znakov poškodb, razen morda mačka in slabih življenjskih odločitev, smo ga izpustili nazaj v divjino. Upajmo, da se je naučil, da vlom ni rešitev," so še dodali v zavetišču. 

alkohol trgovina vlomilec rakun
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.