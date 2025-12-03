Golob na občine z romskimi naselji naslovil poseben poziv

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Srečanje z župani jugovzhodne Slovenije, Robert Golob | "Verjamem, da lahko s takšnim pristopom ustvarimo model, ki bo romski skupnosti omogočil bolj urejeno, varno in vključujoče okolje ter bo v prihodnje služil kot primer dobre prakse,” je dejal predsednik vlade. | Foto STA

"Verjamem, da lahko s takšnim pristopom ustvarimo model, ki bo romski skupnosti omogočil bolj urejeno, varno in vključujoče okolje ter bo v prihodnje služil kot primer dobre prakse,” je dejal predsednik vlade.

Foto: STA

Kabinet predsednika vlade na občine z romskimi naselji naslovil poziv za sodelovanje pri vzpostavitvi vzorčnega romskega naselja.

Predsednik vlade Robert Golob je po srečanju s predstavniki združenj občin in mestnih občin, skupnosti občin in razvojnih centrov javnosti predstavil pobudo o oblikovanju vzorčnega romskega naselja v dveh občinah, kjer bodo jasno urejeni lastniški odnosi, infrastruktura in dostop do javnih storitev, zlasti izobraževanja.

"Verjamem, da lahko s takšnim pristopom ustvarimo model, ki bo romski skupnosti omogočil bolj urejeno, varno in vključujoče okolje ter bo v prihodnje služil kot primer dobre prakse,” je dejal predsednik vlade.

Golob: Gre za odgovornosti, ki veljajo za vse enako 

Ob enem je dodal, da ne gre le za pravice, ampak tudi za odgovornosti, ki veljajo za vse enako. "Zato je kabinet predsednika vlade danes na občine, v katerih se nahajajo romska naselja, naslovil dopis, v katerem le te obvešča, da bo kabinet v kratkem začel načrtovane aktivnosti, katerih cilj je oblikovanje celovitega in izvedljivega modela urejanja romskih naselij v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi," so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Občine morajo predlagati eno romsko naselje 

Kot so navedli, so občine v ta namen zaprošene, da preverijo pravilnost nekaterih podatkov, hkrati pa predlagajo eno romsko naselje na območju občine, za katero menijo, da je primerno za vključitev v pilotni projekt. Predlagano naselje naj ne bo umeščeno na poplavno ogroženo območje, erozijsko ogroženo območje, vodovarstveno območje ali druga varovana ali omejujoča območja, kjer vzpostavitev naselja ni izvedljiva.

Dopis je bil posredovan občinam Beltinci, Brežice, Cankova, Črenšovci, Črnomelj, Dobrovnik, Grosuplje, Ivančna Gorica, Kočevje, Krško, Kuzma, Lendava, Metlika, Murska Sobota, Novo mesto, Puconci, Ribnica, Rogaševci, Semič, Šalovci, Šentjernej, Škocjan, Tišina, Trebnje, Turnišče, so še našteli v kabinetu in dodali, da zaprošene informacije pričakujejo do 15. decembra 2025.

Robert Golob Robert Golob romska skupnost
