Sodobna jedrska tehnologija za doseganje energetskih ciljev

Svet se vse bolj zaveda potrebe po stabilni, nizkoogljični in dolgoročno zanesljivi oskrbi z energijo. Hiter tehnološki razvoj, vse večja digitalizacija ter okrepljena skrb za okolje postavljajo pred energetiko nove izzive in hkrati odpirajo vprašanje, katere rešitve so dolgoročno vzdržne. V tem okviru elektrika iz jedrske energije znova pridobiva pomen kot pomemben dejavnik energetske varnosti in neodvisnosti. Jedrska energija se tako uveljavlja kot eden ključnih stebrov zanesljive oskrbe z električno energijo, ki lahko podpira stabilnost energetskega sistema tudi v prihodnje. Med naprednimi tehnološkimi rešitvami, namenjenimi soočanju s sodobnimi energetskimi izzivi, pomembno mesto zaseda jedrski reaktor AP1000® družbe Westinghouse.

AP1000 družbe Westinghouse je jedrski reaktor generacije III+, zasnovan kot sodobna tlačnovodna (PWR) elektrarna z modularno arhitekturo in poenostavljenimi sistemi za varno in zanesljivo proizvodnjo električne energije. Uveljavljena zasnova reaktorja AP1000 ponuja bistvene prednosti, ki vključujejo edinstveno varnost, gospodarsko konkurenčnost ter izboljšano, učinkovitejše obratovanje, s katerimi se zasnove drugih reaktorjev ne morejo kosati. Foto: Georgia Power

Westinghouse je skozi skoraj sedem desetletij delovanja v jedrski industriji zgradil sloves enega vodilnih tehnoloških inovatorjev na globalni ravni. Na tej osnovi je razvil modularni jedrski reaktor AP1000, ki združuje visoke varnostne standarde, večjo preglednost in predvidljivost stroškov, možnost vključevanja domače dobavne verige ter stabilno in zanesljivo obratovanje. Zaradi pasivnih varnostnih rešitev, modularne zasnove in praktičnih izkušenj iz obratovanja se AP1000 uvršča med tehnologije, ki ustrezajo pričakovanjem sodobne energetske stroke. A kaj so pravzaprav glavne prednosti tehnologije AP1000?

Stoletno partnerstvo

Westinghouse Electric Company je vodilno svetovno podjetje na področju jedrske energije in eden ključnih dobaviteljev jedrskih tehnologij za elektrarne po svetu. Leta 1957 je Westinghouse v Shippingportu v ZDA dobavil prvi komercialni tlačnovodni reaktor (PWR) na svetu in je še danes globalno vodilni ponudnik tehnologije za jedrske elektrarne. Danes skoraj polovica od 440 jedrskih elektrarn na svetu uporablja Westinghousovo tehnologijo.

Na podlagi dolgoletne tradicije inovacij in uspešne izvedbe projektov jedrskih elektrarn po svetu je Westinghouse zavezan dolgoročnim partnerstvom povsod, kjer je njegova tehnologija v uporabi. Podjetje pogosto govori o "stoletnih partnerstvih", saj po izgradnji elektrarne podpira njeno dolgoročno obratovanje in oskrbo z gorivom.

Takšen pristop se odraža tudi v Sloveniji. Decembra letos mineva 51 let od položitve temeljnega kamna za Jedrsko elektrarno Krško. Elektrarna komercialno obratuje od leta 1983 in v celotnem obdobju svojega delovanja sodeluje z Westinghousom, ki ji dobavlja tudi gorivne elemente. Dolgoletno sodelovanje predstavlja konkreten primer trajnega partnerstva, usmerjenega v varno in zanesljivo obratovanje jedrske elektrarne.

Modularni jedrski reaktor AP1000

AP1000, ki združuje preverjeno tehnologijo in inovativne pasivne varnostne sisteme, omogoča proizvodnjo električne energije po konkurenčih cenah, brez emisij toplogrednih plinov in dodatnega vpliva na okolje.

Nazivna moč AP1000 je 1200 megavatov. Je edini reaktor s popolnoma pasivnimi varnostnimi sistemi v obratovanju. To pomeni, da se ob popolni izgubi napajanja reaktor samodejno in varno zaustavi brez posredovanja operaterjev, za obdobje do 72 ur. Namesto električnih črpalk in dizelskih agregatov, značilnih za starejše elektrarne z aktivnimi varnostnimi sistemi, AP1000 uporablja naravne sile. Ker je rezervoar za hlajenje zadrževalnega hrama nameščen nad zadrževalnim hramom, je edina potrebna sila za pršenje gravitacija. Gravitacija, kondenzacija in naravno kroženje zagotavljajo hlajenje zadrževalnega hrama brez potrebe po električnem napajanju.

Jedrska elektrarna Vogtle Foto: Georgia Power

Gre za preverjeno tehnologijo generacije III+ z modularnim standardiziranim dizajnom ter vrhunsko obratovalno razpoložljivostjo in sposobnostjo prilagajanja obremenitvam. Enota omogoča vse te prednosti in obenem ohranja najmanjši tloris na proizvedeni MW električne energije na trgu. Zaradi kompaktne zasnove z manj komponentami so manjše tudi potrebe po vzdrževanju. Za tehnologijo so bila podeljena dovoljenja v Evropi, ZDA in Aziji.

V Sanmenu in Haiyangu na Kitajskem obratujejo štiri enote AP1000, ki dosegajo rekorde v obratovalni učinkovitosti, vključno z odzivanjem na nihanja v omrežju s hitrostjo en megavat na sekundo. Gradnja osmih novih enot na Kitajskem že poteka, dodatne štiri so odobrene. Poleg tega v ZDA na lokaciji Vogtle obratujeta dve enoti AP1000 s prav tako odličnimi rezultati.

Enoti Vogtle 3 in 4 sta na vrhuncu gradbenih del zaposlovali več kot devet tisoč delavcev. Objekt je po zaključku gradnje omogočil več kot 800 delovnih mest Foto: Georgia Power

Sodelovanje za gradnjo prihodnosti

Za krepitev energetske varnosti je pomembno, da dobavitelji tehnologije, kot je Westinghouse, tesno sodelujejo z vladami in gospodarstvom v državah, kjer bodo enote postavljene, ter tako razvijajo lokalno infrastrukturo in dobavne verige. Naložbe v ljudi – prek usposabljanja, izobraževanja in novih delovnih mest – prinašajo dolgoročne gospodarske koristi, ki segajo tudi na druga področja.

Vključevanje lokalnih dobaviteljev

Vodilo družbe Westinghouse "Kupujemo tam, kjer gradimo" odraža zavezanost sodelovanju z lokalnim gospodarstvom kot pomembnemu delu razvojne strategije. Vključevanje domačih podjetij ni omejeno zgolj na klasičen odnos med naročnikom in dobaviteljem, temveč predstavlja širše partnerstvo, ki lokalnim skupnostim in državi prinaša dolgoročne gospodarske in tehnološke koristi. Hkrati se lokalnim dobaviteljem odpirajo priložnosti za sodelovanje tudi pri drugih, mednarodnih projektih.

V različnih fazah projekta – od gradnje in dobave opreme do inženirskih storitev in vzdrževanja – Westinghouse sistematično vključuje čim več lokalnih dobaviteljev. Kot eden od možnih ponudnikov tehnologije za JEK2 je podjetje že leta 2022 podpisalo memorandume o soglasju s tremi slovenskimi podjetji. S tem se slovenskim podjetjem odpira možnost za pridobivanje dragocenih izkušenj in znanja s področja jedrskih tehnologij, kar prispeva k večji konkurenčnosti tako na domačem kot na mednarodnem trgu.

Foto: Georgia Power

Strateška izbira za prihodnost

Tehnologija AP1000 ne predstavlja zgolj ene od možnosti za proizvodnjo električne energije v Sloveniji, temveč strateško odločitev, ki se smiselno povezuje z energetskimi, gospodarskimi in okoljskimi cilji države. Nadgrajuje več kot 50-letno sodelovanje z družbo Westinghouse ter se tehnološko in operativno naslanja na izkušnje zanesljivega obratovanja Jedrske elektrarne Krško.

Z naprednimi pasivnimi varnostnimi sistemi, preverjeno operativno odličnostjo in modularno zasnovo AP1000 omogoča stabilno in brezogljično proizvodnjo pasovne električne energije, ki je ključna za dolgoročno energetsko varnost. Ob tem Westinghousova filozofija "Kupujemo tam, kjer gradimo" prispeva h krepitvi domače industrije, ustvarjanju visoko kvalificiranih delovnih mest ter vključevanju slovenskih podjetij v globalno dobavno verigo jedrske industrije.