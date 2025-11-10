Droni tokrat nad jedrsko elektrarno v Belgiji

V Belgiji so po nizu podobnih incidentov v zadnjih mesecih v nedeljo zvečer drone opazili nad jedrsko elektrarno blizu Antwerpna. Malo pred tem jih je več letelo tudi nad letališčem v Liegeu, kjer so zaradi tega za krajši čas ustavili zračni promet, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Nad jedrsko elektrarno pri Antwerpnu na severu Belgije so glede na poročila opazili tri brezpilotne letalnike. Glede na navedbe upravljavca ti niso vplivali na delovanje jedrske elektrarne Doel, poročanje belgijske tiskovne agencije Belga povzema DPA. Policija incidenta naj ne bi hotela komentirati.

Še pred tem so drone znova opazili tudi nad letališčem pri Liegeu. Zaradi tega so tam zvečer za nekaj manj kot eno uro ustavili zračni promet.

Iz Belgije v zadnjih mesecih pogosto poročajo o opažanjih dronov, ki se med drugim pojavljajo nad letališči, pa tudi nad objekti kritične infrastrukture, vključno z vojaškim oporiščem Kleine-Brogel v Flandriji, ki ga uporablja tudi zveza Nato. Glede na nepotrjena poročila naj bi bila to ena od lokacij v Evropi, kjer je shranjeno ameriško jedrsko orožje.

Droni tudi nad letališči

Že minuli teden so droni zmotili zračni promet na letališčih v Bruslju in Liegeu.

Belgiji bodo v prizadevanjih za preprečevanje vdorov dronov na pomoč priskočile tako Nemčija, Francija kot Velika Britanija. Glede na njihove napovedi v zadnjih dneh ji bodo zagotovile tako opremo kot osebje.

O podobnih incidentih z droni so sicer v zadnjih mesecih poročali tudi iz Danske, Norveške, Poljske, Romunije in Estonije. Več držav, vključno z Nemčijo, je krivdo pripisalo Rusiji, ki obtožbe zavrača.