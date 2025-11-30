Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ja. M.

Nedelja,
30. 11. 2025,
11.38

Osveženo pred

3 ure

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Lila Lapanja Ana Bucik Jogan Copper Mountain slalom alpsko smučanje Mikaela Shiffrin Mikaela Shiffrin

Nedelja, 30. 11. 2025, 11.38

3 ure

Alpsko smučanje, Copper Mountain, slalom (ž)

Shiffrin še po tretjo zmago, na startu dve Slovenki

Avtor:
Ja. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Gurgl Mikaela Shiffrin | Mikaela Shiffrin je dobila oba slaloma v tej sezoni. | Foto Reuters

Mikaela Shiffrin je dobila oba slaloma v tej sezoni.

Foto: Reuters

Nedelja prinaša še drugo preizkušnjo alpskih smučark v Copper Mountainu. Po sobotni veleslalomski zmagi Avstralke Alice Robinson se v nedeljo pojavlja vprašanje, ali lahko ameriška superzvezdnica Mikaela Shiffrin dobi še tretji slalom te zime. Na startu prve vožnje, ki se bo začela ob 18. uri, sta tudi dve Slovenki, Ana Bucik Jogan in Lila Lapanja. Druga vožnja bo na sporedu ob 21. uri.

Alice Robinson
Sportal Novozelandka brez konkurence, Bucik Jogan v finalu nazadovala

Mikaela Shiffrin je na sobotnem veleslalomu tekmo prvič v sezoni končala izven deseterice, bila je 14. Pred tem je slavila na obeh slalomskih tekmah, prvi veleslalom sezone pa končala kot četrta. Ob tem se seveda postavlja vprašanja, ali je izjemna Američanka v slalomu sploh premagljiva ali pa bomo ponovno spremljali serijo njenih zmag v tej disciplini.

Shiffrin se bo na progo podala kot četrta, tekmo pa bo otvorila Švicarka Wendy Holdener. Na startu bosta tudi dve slovenski predstavnici. Ana Bucik ima startno številko 26, Lila Lapajna pa 54.

Po današnji tekmi alpske smučarke čaka selitev v Kanado, kjer se bodo prihodnji konec tedna v Tremblantu merile na dveh veleslalomih.

Alpsko smučanje, Copper Mountain, slalom (ž)

Startna lista:

1. Wendy Holdener (Švi)
2. Camille Rast (Švi)
3. Zrinka Ljutić (Hrv)
4. Mikaela Shiffrin (ZDA)
5. Katharina Liensberger (Aut)
6. Lena Dürr (Nem)
7. Lara Colturi (Alb)
8. Emma Aicher (Nem)
9. Katharina Truppe (Aut)
10. Anna Swenn Larson (Šve)
11. Melanie Melliard (Švi)
12. Cornelia Öhlund (Šve)
13. Paula Moltzan (ZDA)
14. Katharina Huber (Aut)
15. Sara Hector (Šve)
...
26. Ana Bucik Jogan (Slo)
54. Lila Lapanja (Slo)

Preberite še:

Beaver Creek
Sportal V Beaver Creeku potrdili spremembe v programu
Žan Kranjec
Sportal Kranjec na ciljni strmini zapravil stopničke
Štefan Hadalin
Trendi Štefan Hadalin je postal očka
Lila Lapanja Ana Bucik Jogan Copper Mountain slalom alpsko smučanje Mikaela Shiffrin Mikaela Shiffrin
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.