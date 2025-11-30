Shiffrin še po tretjo zmago, na startu dve Slovenki

Nedelja prinaša še drugo preizkušnjo alpskih smučark v Copper Mountainu. Po sobotni veleslalomski zmagi Avstralke Alice Robinson se v nedeljo pojavlja vprašanje, ali lahko ameriška superzvezdnica Mikaela Shiffrin dobi še tretji slalom te zime. Na startu prve vožnje, ki se bo začela ob 18. uri, sta tudi dve Slovenki, Ana Bucik Jogan in Lila Lapanja. Druga vožnja bo na sporedu ob 21. uri.

Mikaela Shiffrin je na sobotnem veleslalomu tekmo prvič v sezoni končala izven deseterice, bila je 14. Pred tem je slavila na obeh slalomskih tekmah, prvi veleslalom sezone pa končala kot četrta. Ob tem se seveda postavlja vprašanja, ali je izjemna Američanka v slalomu sploh premagljiva ali pa bomo ponovno spremljali serijo njenih zmag v tej disciplini.

Shiffrin se bo na progo podala kot četrta, tekmo pa bo otvorila Švicarka Wendy Holdener. Na startu bosta tudi dve slovenski predstavnici. Ana Bucik ima startno številko 26, Lila Lapajna pa 54.

Po današnji tekmi alpske smučarke čaka selitev v Kanado, kjer se bodo prihodnji konec tedna v Tremblantu merile na dveh veleslalomih.

Alpsko smučanje, Copper Mountain, slalom (ž) Startna lista: 1. Wendy Holdener (Švi)

2. Camille Rast (Švi)

3. Zrinka Ljutić (Hrv)

4. Mikaela Shiffrin (ZDA)

5. Katharina Liensberger (Aut)

6. Lena Dürr (Nem)

7. Lara Colturi (Alb)

8. Emma Aicher (Nem)

9. Katharina Truppe (Aut)

10. Anna Swenn Larson (Šve)

11. Melanie Melliard (Švi)

12. Cornelia Öhlund (Šve)

13. Paula Moltzan (ZDA)

14. Katharina Huber (Aut)

15. Sara Hector (Šve)

...

26. Ana Bucik Jogan (Slo)

54. Lila Lapanja (Slo)

Preberite še: