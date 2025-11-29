Novozelandka Alice Robinson je zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal v Copper Mountainu. Robinson je bila brez konkurence v obeh vožnjah, na koncu je za 96 stotink ugnala Avstrijko Julio Scheib, tretja je bila Norvežanka Thea Louise Stjernesund (+1,08). Edina slovenska predstavnica Ana Bucikm Jogan je v finalu izgubila šest mest, osvojila je 24. mesto (+2,81). Po prvi vožnji si je 18. mesto delila z Američanko Mikaelo Shiffrin, ki je bila na koncu 14. (+2,08).

Na drugem veleslalomu sezone je bila z naskokom najboljša Novozelandka Alice Robinson. 23-letna smučarka je bila najhitrejša že v prvi vožnji, tudi v finalu pa je postavila najhitrejši čas in se na koncu veselila zmage s prednostjo 96 stotink sekunde pred Avstrijko Julio Scheib. Ta je v finalu pridobila eno mesto in tako zmagi iz Söldna na veleslalomih v tej sezoni dodala še drugo mesto. Na tretje mesto se je iz petega po prvi vožnji povzpela Norvežanka Thea Louise Stjernesund, ki je za zmagovalko zaostala 1,08.

Za Robinson je bila to peta zmaga v svetovnem pokalu, vseh pet do zdaj je dosegla na veleslalomih.

Alice Robinson je bila daleč najhitrejša. Foto: Reuters

Edina slovenska predstavnica, Ana Bucik Jogan, je po prvi vožnji zasedala 18. mesto skupaj z Američanko Mikaelo Shiffrin, ki se po četrtem mestu v Söldnu in dveh slalomskih zmagah tokrat ni znašla najbolje. Slovenska smučarka je v finalu nekoliko nazadovala, izgubila je šest mest in preizkušnjo končala na 24. mestu z zaostankom 2,81. Shiffrin je osvojila 14. mesto (+2,08).

Prizorišče Bakrena gora v ameriški zvezni državi Kolorado karavano svetovnega pokala alpskih smučark gosti znova po 24 letih. Na veleslalomu 21. novembra 2001 je zmagala Norvežanka Andrine Flemmen. Tekmo je pred četrt stoletja začelo kar pet Slovenk, dve sta se uvrstili v finale in prvo dvajseterico, Alenka Dovžan s 14. in Tina Maze s 17. mestom.

V nedeljo bo na sporedu še ženski slalom, na katerem bosta nastopili dve Slovenki. Bucik Jogan se bo pridružila še v ZDA rojena Lila Lapanja.

Žan Kranjec je na petkovem veleslalomu za svetovni pokal v Copper Mountainu osvojil šesto mesto, potem ko je bil po prvi vožnji na drugem mestu. V finalu se mu je zgodila napaka na ciljni strmini in ostal brez stopničk.

Veleslalom (Ž), 2. vožnja, končni vrstni red:



1. Alice Robinson (NZ) 1:58,91

2. Julia Scheib (Avt) +0,96

3. Thea Louise Stjernesund (Nor) +1,08

4. Sara Hector (Šve) +1,17

5. Camille Rast (Švi) +1,41

6. Lena Dürr (Nem) +1,44

7. Zrinka Ljutić (Hrv) +1,55

8. Mina Fürst Holtmann (Nor) +1,62

9. Asja Zenere (Ita) +1,78

10. Katharina Liensberger (Avt) +1,79

...

14. Mikaela Shiffrin (ZDA) +2,08

...

24. Ana Bucik Jogan (Slo) +2,81 Po prvi vožnji: 1. Alice Robinson (NZ) 59,03

2. Sara Hector (Šve) +0,29

3. Julia Scheib (Avt) +0,60

4. Lena Dürr (Nem) +0,94

5. Thea Louise Stjernesund (Nor) +1,08

6. Lara Colturi (Alb) +1,11

. Valerie Grenier (Kan) +1,11

8. Katharina Liensberger (Avt) +1,24

9. Maryna Gasienica-Daniel (Pol) +1,25

10. Camille Rast (Švi) +1,26

. Britt Richardson (Kan) +1,26

...

18. Ana Bucik Jogan (Slo) +1,74

. Mikaela Shiffrin (ZDA) +1,74

