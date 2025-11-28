Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., S. K., Pe. M.

Petek,
28. 11. 2025,
21.55

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 3,29

Natisni članek

Natisni članek
Marco Odermatt Copper Mountain Žan Kranjec Žan Kranjec veleslalom alpsko smučanje

Petek, 28. 11. 2025, 21.55

0 minut

Alpsko smučanje, Copper Mountain, veleslalom (m)

Žan Kranjec na cilji strmini zapravil stopničke, prvič zmagal Stefan Brennsteiner

Avtorji:
M. P., S. K., Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 3,29
Žan Kranjec | Žanu Kranjcu na ameriškem snegu kaže odlično. | Foto Reuters

Žanu Kranjcu na ameriškem snegu kaže odlično.

Foto: Reuters

Žan Kranjec je na veleslaloma za svetovni pokal v Copper Mountainu osvojil šesto mesto, potem ko je bil po prvi vožnji na drugem mestu. V finalu se mu je zgodila napaka na ciljni strmini. Sploh prvič v karieri je zmagal 34-letni Stefan Brennsteiner, ki je imel na koncu skoraj sekundo prednosti pred Henrikom Kristoffersenom. Tretji je bil Filip Zubčić, ki je v finalu pridobil 10 mest.

Aleksander Aamodt Kilde
Sportal Odermatt pokvaril avstrijsko veselico. Čustvena vrnitev po 684 dneh: Nisem si predstavljal, da bo tako lepo.

Karavana alpskega smučanja se je iz Evrope preselila v ZDA, kjer moške tekme svetovnega pokala gosti Copper Mountain. V četrtek je bil na sporedu uvodni superveleslalom sezone, na katerem je zmagal najboljši smučar lanskega seštevka svetovnega pokala Marco Odermatt, edini Slovenec med dobitniki točk je bil na 13. mestu Miha Hrobat

V petek so bili na snegu veleslalomisti, na svoji drugi tekmi sezone. Uvodni veleslalom v Söldnu je pripadel Odermattu, ki pa nove zmage v v Copper Mountainu ni dosegel, saj je že v prvi vožnji odstopil. Žan Kranjec je bil na avstrijskem ledeniku deveti, tokrat pa po prvi vožnji drugi. Kljub neidealni vožnji je zaostal le za Stefanom Brennsteinerjem (+0,26). Tretji je bil Thomas Tumler, ki je imel Kranjcem 22 stotink sekunde zaostanka.  

Stefan Brennsteiner je dosegel prvo zmago v svetovnem pokalu. | Foto: Reuters Stefan Brennsteiner je dosegel prvo zmago v svetovnem pokalu. Foto: Reuters V finalu se je vrstni red pošteno premešal, najboljši so imeli tudi nekaj slabšo vidljivost. Tako je Alex Vinatzer pridobil kar 15 mest in končal na petem mestu. Podoben podvig je uspel Filipu Zubčiću, ki je s 13. skočil na tretje mesto. Zaostal je sekundo za zmagovalcem. To je prvič v karieri postal Brennsteiner, ki je zadržal prvo mesto iz prve vožnje. Drugo mesto je osvojil Henrik kristoffersen, ki je v finalu pridobil tri mesta. Štiri pa je izgubil Kranjec. Slovenski as je imel še na zadnjem vmesnem času 23 stotink prednosti prav takrat vodilnim Kristoffersenom, nato pa je na ciljni strmini naredil napako in v cilju za njim zaostal 23 stotink.

Alpsko smučanje, Copper Mountain, veleslalom (M):

1. Stefan Brennsteiner (Avt) 2:30,98
2. Henrik Kristoffersen (Nor) +0,95
3. Filip Zubčić (Hrv) +1,00
4. Marco Schwarz (Avt) +1,02
5. Alex Vinatzer (ita) +1,16
6. Žan Kranjec (Slo) +1,18
7. Sam Maes (Bel) +1,34
7. Leo Anguenot (Fra) +1,34
8. Thomas Tumler (Švi) +1,58
9. Alexander Schmid (Nem) +1,62
9. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) +1,62
Odstop: Marco Odermatt (Švi), Timon Haugan (Nor) ...

V soboto in nedeljo bodo na tem prizorišču nastopile še smučarke, najprej v veleslalomu, nato še v slalomu. Kranjca naslednja priložnost čaka naslednji konec tedna v Beaver Creeku.

Miha Hrobat
Sportal Slovenski as razkril, kaj bi imel, kar ima Odermatt
Federica Brignone
Sportal Italijanska šampionka v bitki s časom, OI niso več oddaljene sanje
Lara Gut-Behrami
Sportal Slabe napovedi so se uresničile. Kaj sporoča Švicarka?
Marco Odermatt Copper Mountain Žan Kranjec Žan Kranjec veleslalom alpsko smučanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.