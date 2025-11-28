Žan Kranjec je na veleslaloma za svetovni pokal v Copper Mountainu osvojil šesto mesto, potem ko je bil po prvi vožnji na drugem mestu. V finalu se mu je zgodila napaka na ciljni strmini. Sploh prvič v karieri je zmagal 34-letni Stefan Brennsteiner, ki je imel na koncu skoraj sekundo prednosti pred Henrikom Kristoffersenom. Tretji je bil Filip Zubčić, ki je v finalu pridobil 10 mest.

Karavana alpskega smučanja se je iz Evrope preselila v ZDA, kjer moške tekme svetovnega pokala gosti Copper Mountain. V četrtek je bil na sporedu uvodni superveleslalom sezone, na katerem je zmagal najboljši smučar lanskega seštevka svetovnega pokala Marco Odermatt, edini Slovenec med dobitniki točk je bil na 13. mestu Miha Hrobat.

V petek so bili na snegu veleslalomisti, na svoji drugi tekmi sezone. Uvodni veleslalom v Söldnu je pripadel Odermattu, ki pa nove zmage v v Copper Mountainu ni dosegel, saj je že v prvi vožnji odstopil. Žan Kranjec je bil na avstrijskem ledeniku deveti, tokrat pa po prvi vožnji drugi. Kljub neidealni vožnji je zaostal le za Stefanom Brennsteinerjem (+0,26). Tretji je bil Thomas Tumler, ki je imel Kranjcem 22 stotink sekunde zaostanka.

Stefan Brennsteiner je dosegel prvo zmago v svetovnem pokalu. Foto: Reuters V finalu se je vrstni red pošteno premešal, najboljši so imeli tudi nekaj slabšo vidljivost. Tako je Alex Vinatzer pridobil kar 15 mest in končal na petem mestu. Podoben podvig je uspel Filipu Zubčiću, ki je s 13. skočil na tretje mesto. Zaostal je sekundo za zmagovalcem. To je prvič v karieri postal Brennsteiner, ki je zadržal prvo mesto iz prve vožnje. Drugo mesto je osvojil Henrik kristoffersen, ki je v finalu pridobil tri mesta. Štiri pa je izgubil Kranjec. Slovenski as je imel še na zadnjem vmesnem času 23 stotink prednosti prav takrat vodilnim Kristoffersenom, nato pa je na ciljni strmini naredil napako in v cilju za njim zaostal 23 stotink.

Alpsko smučanje, Copper Mountain, veleslalom (M):



1. Stefan Brennsteiner (Avt) 2:30,98

2. Henrik Kristoffersen (Nor) +0,95

3. Filip Zubčić (Hrv) +1,00

4. Marco Schwarz (Avt) +1,02

5. Alex Vinatzer (ita) +1,16

6. Žan Kranjec (Slo) +1,18

7. Sam Maes (Bel) +1,34

7. Leo Anguenot (Fra) +1,34

8. Thomas Tumler (Švi) +1,58

9. Alexander Schmid (Nem) +1,62

9. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) +1,62

Odstop: Marco Odermatt (Švi), Timon Haugan (Nor) ...

V soboto in nedeljo bodo na tem prizorišču nastopile še smučarke, najprej v veleslalomu, nato še v slalomu. Kranjca naslednja priložnost čaka naslednji konec tedna v Beaver Creeku.