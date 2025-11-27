Švicarka Lara Gut-Behrami je zaradi poškodbe uradno že sklenila sezono 2025/26. Olimpijska prvakinja v superveleslalomu bo po padcu na treningu prejšnji četrtek v Copper Mountainu v Koloradu prihodnji teden prestala operacijo kolena, so sporočili iz švicarske smučarske zveze. Čeprav je že pred začetkom te sezone sporočila, da bo ta njena zadnja v karieri, pa si po poškodbi še ni povsem zaprla vrat v svet alpskega smučanja.

Po vrnitvi v Švico v nedeljo je Lara Gut-Behrami opravila nadaljnje obsežne preglede. V sredo zvečer je 34-letnica iz Ticina prejela potrditev: strgala si je sprednjo križno vez, medialno kolateralno vez in meniskus v levem kolenu.

"Prihodnjih nekaj mesecev sem si predstavljala zelo drugače in se resnično veselila preostanka smučarske sezone," je ob tem za švicarsko zvezo dejala Gut-Behrami. "Pred kratkim smo v našem športu doživeli dramatične dogodke, smrtne nesreče, v katere so bili vpleteni mladi športniki. Menim, da poškodbe kolena, pa naj bo še tako zapletena, ne moremo šteti za tragedijo."

Gut-Behrami je že konec junija letos v Zürichu zbrane presenetila z napovedjo, da bo po olimpijskih igrah 2026 sklenila smučarsko kariero, a za zdaj svojo športno prihodnost pušča odprto: "Moj cilj je, da si popolnoma opomorem po tej poškodbi in si povrnem polno zmogljivost. Šele takrat bom vedela, kaj mi prinaša prihodnost," je dejala Švicarka, ki je letošnjo sezono začela zelo spodbudno, potem ko je na veleslalomu v Söldnu konec oktobra osvojila tretje mesto,

"Moj cilj je, da si popolnoma opomorem po tej poškodbi in si povrnem polno zmogljivost," je dejala Gut-Behrami. Foto: Guliverimage

"Zimske olimpijske igre v njenem drugem domu, Italiji, so bile Larin zadnji večji cilj v karieri. Ta huda poškodba je še toliko bolj grenka. Vsi upamo, da bosta Larina operacija in rehabilitacija potekali čim bolje ter da si bo popolnoma opomogla – bodisi da bo nadaljevala kariero bodisi da bo po svojih elitnih športnih dneh živela življenje brez bolečin. Njena odsotnost je seveda velik udarec, ekipa jo bo med olimpijsko sezono pogrešala ne le kot športnico, ampak tudi kot osebo," pa je ob poškodbi dejal trener Beat Tschuor.

Dvakratna zmagovalka svetovnega pokala v alpskem smučanju je v svoji bogati karieri osvojila tudi tri kolajne na olimpijskih igrah. V bogati zbirki kolajn ima zlato z olimpijskih iger v Pekingu v superveleslalomu, bron s teh istih iger v veleslalomu, v smuku pa je bila bronasta v Sočiju 2014. Ima tudi devet kolajn s svetovnih prvenstev, dvakrat pa je osvojila veliki kristalni globus.

