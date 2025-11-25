Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
25. 11. 2025,
12.21

Aleksander Aamodt Kilde

Bliža se velik dan: vrnitev Kildeja po hudi poškodbi že v četrtek?

STA

Aleksander Aamodt Kilde | Aleksander Aamodt Kilde ni tekmoval že skoraj dve leti. | Foto Guliverimage

Aleksander Aamodt Kilde ni tekmoval že skoraj dve leti.

Foto: Guliverimage

Norveški alpski smučar Aleksander Aamodt Kilde, ki je odsoten vse od hudega padca januarja 2024, razmišlja o vrnitvi v svetovni pokal že v četrtek na superveleslalomu v Copper Mountainu. Kot je dodal olimpijski podprvak v kombinaciji iz Pekinga 2022, se bo dokončno o tem odločil šele večer prej.

Aleš Brezavšček
Sportal Aleš Brezavšček: Kot trener me je ves čas po malem strah

"Počutim se precej samozavestno, vendar je še prezgodaj, da bi vedeli, ali bom lahko v četrtek res startal. Videti moram, kako mi bo šlo v naslednjih nekaj dneh," je na novinarski konferenci v ponedeljek zvečer pojasnil Aleksander Aamodt Kilde, ki je bil v letih 2022 in 2023 drugi na svetu.

Srebrn s svetovnega prvenstva 2023 v superveleslalomu in smuku je januarja 2024 med smukom v Wengnu grdo padel. Po hitri operaciji kolena in rame je nekaj mesecev pozneje lahko nadaljeval treninge, a je bil zaradi hude okužbe rame, ki se je razvila v sepso, naknadno operiran. Izjemno oslabljen je moral popolnoma prekiniti zimsko sezono 2024/25.

Čaka ga nekaj neprespanih noči

Norveški velikan je zdaj je zdaj popolnoma okreval. Zmagovalec 12 tekem v svetovnem pokalu bi rad v četrtek nastopil v superveleslalomu na Copper Mountainu, kar bi pomenilo njegovo vrnitev na prvo tekmo sezone svetovnega pokala v hitrih disciplinah. "Če bom smučal v četrtek, je to bonus. Idealno bi bilo, da obrnem list in se vrnem na pravo pot. Bomo videli," je dodal Norvežan.

Odkar jo je hudo skupil na smuku v Wengnu, še ni tekmoval. | Foto: Reuters Odkar jo je hudo skupil na smuku v Wengnu, še ni tekmoval. Foto: Reuters

"Prisotna sta veselje in navdušenje, a tudi precejšnja mera stresa," je priznal Kilde. "In to je drugačna vrsta stresa, saj sem običajno živčen, ker želim zmagati, ampak zdaj me že samo to, da sem tukaj, spravlja v stres. Verjetno me čaka nekaj neprespanih noči."

Pomanjkanje snega na smučiščih v Copper Mountainu mu je preprečilo, da bi smučal toliko, kot bi si želel, zato okleva glede starta v superveleslalomu, saj se osredotoča predvsem na smuka v Beaver Creeku 4. in 5. decembra.

