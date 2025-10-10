"Nisem še rekel zadnje besede. Smučam lahko še vrsto let," je odločen Aleksander Aamodt Kilde, ki je pred 21 meseci doživel grozljivo nesrečo na smuku v Wengnu. Zaradi zapletov pri okrevanju je bil njegov povratek na smuči pod velikim vprašanjem. A zdaj so za njim uspešne priprave v Čilu, decembra pa želi spet tekmovanju.

Aleksander Aamodt Kilde je usoden padec, ki mu je vzel sezono in pol, doživel januarja 2024 v Wengnu. Foto: Guliverimage Dobitnik velikega kristalnega globusa izpred petih letih Norvežan Aleksander Aamodt Kilde še ni potegnil črte pod alpsko smučanje. Je bilo pa po grozljivi poškodbi v Wengnu januarja 2024 (po ciljnem skoku je ob veliki hitrosti trčil v varnostno mrežo) nadaljevanje njegove kariere dvakrat pod resnim vprašajem. Takrat si je zaradi ureznine poškodoval živčevje na desni mečni mišici in resneje strgal vezi v rami. Moral je na pet operacij. Lani se je skušal vrniti na sneg, a je prišlo do infekcije v rami. Stanje je bilo zelo resno. Februarja letos so ga tako znova operirali, del mišice v rami so mu zamenjali z delom njegove stegenske mišice. Zaplet je precej pretresel tudi njegove dekle ameriško smučarko Mikaelo Shiffrin.

"Smučam lahko še vrsto let"

Aleksander Aamodt Kilde Foto: Guliverimage V Salzburgu sta dva tedna pred začetkom svetovnega pokala v Söldnu stopila pred novinarje. Medtem ko je Shiffrinova razlagala o dobri pripravljenosti in načrtih za olimpijsko sezono, je Kilde razkril, da je njegova vrnitev na tekmovanja vse bliže, a da si ne dela utvar, da bo kar takoj zmagoval. Triintridesetletnik je uspešno opravil priprave v Čilu in bi bil rad v štartnih vratcih že na decembrski tekmi v ameriškem Beaver Creeku. "Nisem še rekel zadnje besede. Smučam lahko še vrsto let," je odločen. Pravi, da je fizično na 80 odstotkih pripravljenosti, da rama še ni povsem gibljiva. Se pa psihično počuti pripravljenega za tekme. Priznal je, da je, ko je ležal v bolnišnici, staršem dejal, da ne bo več tekmoval v smuku. A se je nekaj mesecev pozneje premislil. Je pa prvič po desetih letih božič preživel doma s starši na Norveškem. V podporo in motivacijo pa mu je bila tudi Mikaela.

"Upam, da bom lahko smučal, kot sem pred poškodbo. Rad bi bil hiter in rad bi spet zmagoval. Ne morem pa tega takoj pričakovati," je bil iskren zmagovalec 21 tekem svetovnega pokala. "Mogoče bom na začetku zelo slab in bom zaostajal pet sekund. A se ne bom predal." Čaka ga tudi precej zahtevnejša konkurenca kot pred nekaj leti: Švicarja Marco Odermatt in Franjo von Allmen sta bila v prejšnji zimi vrhunska, med najboljše pa se je prebil tudi Miha Hrobat.