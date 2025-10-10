Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
M. P.

Petek,
10. 10. 2025,
17.30

alpsko smučanje Miha Hrobat Marco Odermatt Mikaela Shiffrin Aleksander Aamodt Kilde Wengen smuk

Aleksander Aamodt Kilde se po 21 mesecih vrača na tekme

Kilde: Mogoče bom zaostajal pet sekund, a se ne bom predal

Aleksander Aamodt Kilde je 21 mesecev po padcu na 80 odstotkih fizične pripravljenosti.

Aleksander Aamodt Kilde je 21 mesecev po padcu na 80 odstotkih fizične pripravljenosti.

Foto: Guliverimage

"Nisem še rekel zadnje besede. Smučam lahko še vrsto let," je odločen Aleksander Aamodt Kilde, ki je pred 21 meseci doživel grozljivo nesrečo na smuku v Wengnu. Zaradi zapletov pri okrevanju je bil njegov povratek na smuči pod velikim vprašanjem. A zdaj so za njim uspešne priprave v Čilu, decembra pa želi spet tekmovanju.

Mikaela Shiffrin
Sportal Mikaela Shiffrin ne bo kot Lindsey Vonn

Aleksander Aamodt Kilde je usoden padec, ki mu je vzel sezono in pol, doživel januarja 2024 v Wengnu. | Foto: Guliverimage Aleksander Aamodt Kilde je usoden padec, ki mu je vzel sezono in pol, doživel januarja 2024 v Wengnu. Foto: Guliverimage Dobitnik velikega kristalnega globusa izpred petih letih Norvežan Aleksander Aamodt Kilde še ni potegnil črte pod alpsko smučanje. Je bilo pa po grozljivi poškodbi v Wengnu januarja 2024 (po ciljnem skoku je ob veliki hitrosti trčil v varnostno mrežo) nadaljevanje njegove kariere dvakrat pod resnim vprašajem. Takrat si je zaradi ureznine poškodoval živčevje na desni mečni mišici in resneje strgal vezi v rami. Moral je na pet operacij. Lani se je skušal vrniti na sneg, a je prišlo do infekcije v rami. Stanje je bilo zelo resno. Februarja letos so ga tako znova operirali, del mišice v rami so mu zamenjali z delom njegove stegenske mišice. Zaplet je precej pretresel tudi njegove dekle ameriško smučarko Mikaelo Shiffrin.

"Smučam lahko še vrsto let"

Aleksander Aamodt Kilde | Foto: Guliverimage Aleksander Aamodt Kilde Foto: Guliverimage V Salzburgu sta dva tedna pred začetkom svetovnega pokala v Söldnu stopila pred novinarje. Medtem ko je Shiffrinova razlagala o dobri pripravljenosti in načrtih za olimpijsko sezono, je Kilde razkril, da je njegova vrnitev na tekmovanja vse bliže, a da si ne dela utvar, da bo kar takoj zmagoval. Triintridesetletnik je uspešno opravil priprave v Čilu in bi bil rad v štartnih vratcih že na decembrski tekmi v ameriškem Beaver Creeku. "Nisem še rekel zadnje besede. Smučam lahko še vrsto let," je odločen. Pravi, da je fizično na 80 odstotkih pripravljenosti, da rama še ni povsem gibljiva. Se pa psihično počuti pripravljenega za tekme. Priznal je, da je, ko je ležal v bolnišnici, staršem dejal, da ne bo več tekmoval v smuku. A se je nekaj mesecev pozneje premislil. Je pa prvič po desetih letih božič preživel doma s starši na Norveškem. V podporo in motivacijo pa mu je bila tudi Mikaela.

"Upam, da bom lahko smučal, kot sem pred poškodbo. Rad bi bil hiter in rad bi spet zmagoval. Ne morem pa tega takoj pričakovati," je bil iskren zmagovalec 21 tekem svetovnega pokala. "Mogoče bom na začetku zelo slab in bom zaostajal pet sekund. A se ne bom predal." Čaka ga tudi precej zahtevnejša konkurenca kot pred nekaj leti: Švicarja Marco Odermatt in Franjo von Allmen sta bila v prejšnji zimi vrhunska, med najboljše pa se je prebil tudi Miha Hrobat.

Petra Vlhova
Sportal Olimpijska prvakinja se vrača na smuči
Žan Kranjec
Sportal Frustracija slovenskega smučarja: Vprašaš se, zakaj se to dogaja
Žan Kranjec
Sportal Alpski smučarji odštevajo
alpsko smučanje Miha Hrobat Marco Odermatt Mikaela Shiffrin Mikaela Shiffrin Aleksander Aamodt Kilde Wengen smuk
