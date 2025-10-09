Slovenski alpski smučar Žan Kranjec je nared za začetek nove sezone, ki bo prav posebna tudi zaradi olimpijskih iger, na katerih si želi izkušeni Slovenec podoživeti občutke z zadnjih iger v Pekingu, ko je osvojil srebro v veleslalomu. Po zadnji sezoni, ki mu ni šla vseskozi po načrtih, je motiviran, da ob enaki ekipi kot lani znova dokaže, česa je sposoben.

"Počutim se res dobro, brez poškodb in težav, tako da že komaj čakam začetek," je na vprašanje, kako se počuti, uvodoma dejal Žan Kranjec, ki bo v Söldnu konec oktobra vstopil v novo sezono alpskega smučanja. Slovenec, ki bo novembra dopolnil 33 let, je prepričan, da v svetovnem pokalu še ni rekel zadnje. Predvsem si želi popraviti vtis lanske sezone, ko je le enkrat v celotni sezoni v svetovnem pokalu s tretjim mestom v Beaver Creeku stal na zmagovalnem odru, skupno je bil na veleslalomih šestkrat uvrščen med najboljšo deseterico, a jasno je, da olimpijskega podprvaka zadovoljijo le najvišja mesta.

"Takšni rezultati me motivirajo in hkrati frustrirajo. Frustrira me predvsem to, ker vem, da sem sposoben več, da imam v nogah več, kot sem pokazal. Potem se vprašam, zakaj se to dogaja meni, po drugi strani pa me to še bolj motivira, da zdaj pokažem, kar znam. Želim si izkoristiti to, kar imam, in narediti čim več, kar je mogoče," je dejal Kranjec.

Pomislekov glede trenerja ni bilo

Pred lansko sezono je zamenjal tudi glavnega trenerja, potem ko je končal sodelovanje s Klemnom Bergantom, je mesto glavnega trenerja zapolnil Miha Verdnik. Ekipa tudi letos ostaja enaka, Rok Šalej bo pomagal kot trener, serviser bo Matjaž Naglič, pomagata mu tudi fizioterapevta Janez Mikolič in Matej Dormiš, kondicijski trener pa je Mitja Bračič.

"Načeloma o menjavi trenerja nisem razmišljal, kljub temu da sem si želel, da bi bila lanska sezona boljša. Vseeno sem imel občutek, da smo se z ekipo dobro ujeli in da smo dobro delali. Verjamem, da lahko letos vse skupaj še nadgradimo, da se med sabo še bolje poznamo kot lansko leto, ko smo bili prvič skupaj. Tako da o menjavi res nisem razmišljal," je še enkrat poudaril Kranjec.

"Sistem napram delu s Klemnom ni toliko drugačen, vseeno sta količina smučanja in tudi to, kje smučamo, podobna kot prej. Moraš pa ekipo oz. trenerja dobro spoznati, da tudi on malce vidi, na kakšen način deluje smučar, in te dodobra spozna. Nekaj več časa je zagotovo potrebnega, kakšnih večjih težav pa nisem imel. Vem, kaj moram zdaj storiti, vem, kako smučati dobro, in to moram zdaj pokazati, da pride v podzavest in da bom zaupal vase, potem sem lahko konkurenčen vsem," je še dodal 32-letni smučar, ki je od leta 2011 na 159 tekmah v svetovnem pokalu zbral 15 uvrstitev na zmagovalni oder, od tega dve na najvišjo stopničko.

Za zaključek še v Italijo, nato pa Sölden

Po delovnem poletju se počuti dobro pripravljen. Po prvomajskih praznikih je začel kondicijsko pripravo, ki ji je namenil ogromno časa. "Potem sem imel vmes še osem dni dopusta, kdaj sem se tudi za konec tedna odpravil na kakšen krajši morski oddih, sicer pa je vse potekalo podobno kot v prejšnjih letih," pravi. 20. julija so se zatem z ekipo prvič podali na sneg v Švico na ledenik Saas Fee. Zatem je sledila pot v Ushuaio v Argentino, kjer so imeli odlične pogoje za delo. Sledila je vnovična pot v Švico. "Pred nami sta še dva trening kampa v Val Senalesu in Italiji ter nekaj treningov predvsem, da popravimo finese, potem pa bo to to."

Pogled proti novim olimpijskim sanjam

V pripravah je zdaj že tradicionalno največ časa namenil svoji glavni disciplini veleslalomu, nekaj pozornosti pa je namenil tudi superveleslalomu in slalomu. Eden od glavnih ciljev letošnje sezone bo veleslalomska tekma na olimpijskih igrah, ki bodo za Kranjca že njegove četrte, z največjim nasmeškom in srebrno nagrado okoli vratu je končal zadnje v Pekingu, ko je v veleslalomu prismučal na drugo stopničko. Pred tem je bil v Pjongčangu v veleslalomu četrti, v Sočiju pa leta 2014 23.

V Pekingu je osvojil srebro v veleslalomu. Foto: Anže Malovrh/STA

"Vesel sem, da bodo to olimpijske igre, ki bodo zame prvič tako blizu doma, kar pomeni, da bo vse lažje dostopno tudi za navijače in bo vzdušje še toliko boljše. Po eni strani pa mi bo tudi lažje, ker olimpijsko medaljo že imam, kar ne more reči veliko smučarjev. Takšnih občutkov, kot so bili takrat ob medalji, zagotovo nikoli ne pozabiš, želim si jih podoživeti še enkrat. Seveda pa ob tem veselje čim večkrat doživeti tudi v svetovnem pokalu," je dodal Kranjec.

Pri skoraj 33 letih se zaveda, da je vstopil v zrelejša leta svoje kariere, a je prepričan, da še ni rekel zadnje. "Zavedam se, da kariera ne bo šla v nedogled, ne morem sicer reči, do kdaj točno bom smučal, ker je to odvisno od več dejavnikov. Po tej sezoni nimam namena odnehati, nikoli pa se ne ve, kam se stvari obrnejo in koliko časa bo to še trajalo. Težko je karkoli reči, zagotovo pa se zavedam, da kariera ni večna, da me čaka življenje tudi po smučarski karieri in vsake toliko časa pomislim tudi na to," se je še nasmehnil Kranjec.

